https://ria.ru/20220912/mobilizatsiya-1816256203.html
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России - РИА Новости, 12.09.2022
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:00
2022-09-12T16:00
2022-09-12T16:31
специальная военная операция на украине
безопасность
совет федерации рф
россия
андрей климов
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения", - сказал политик в ходе брифинга, отвечая на вопрос ведущего.Климов отметил, что больше всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты. "Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать", - отметил он.По словам законодателя, здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. "Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства", - добавил он. Кроме того, какие цели спецоперации на Украине, они нам известны, сказал парламентарий."Давайте не делать скоропалительных выводов", - отметил сенатор. Он также подчеркнул, что оппонентам РФ давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле и "они бы получили желаемое, они это и добиваются". По словам Климова, речь может идти о мобилизации - государства и общества, консолидации общества.
https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html
https://ria.ru/20220511/polozhenie-1787899092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, совет федерации рф, россия, андрей климов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Федерации РФ, Россия, Андрей Климов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:00 12.09.2022 (обновлено: 16:31 12.09.2022)
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
Сенатор Климов заявил, что не видит необходимости ни в мобилизации, ни в военном положении
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения", - сказал политик в ходе брифинга, отвечая на вопрос ведущего.
Климов отметил, что больше всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты. "Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать", - отметил он.
По словам законодателя, здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. "Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства", - добавил он. Кроме того, какие цели спецоперации на Украине, они нам известны, сказал парламентарий.
"Давайте не делать скоропалительных выводов", - отметил сенатор. Он также подчеркнул, что оппонентам РФ давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле и "они бы получили желаемое, они это и добиваются". По словам Климова, речь может идти о мобилизации - государства и общества, консолидации общества.