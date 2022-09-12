https://ria.ru/20220912/mobilizatsiya-1816256203.html

В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России

В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России - РИА Новости, 12.09.2022

В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России

Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:00

2022-09-12T16:00

2022-09-12T16:31

специальная военная операция на украине

безопасность

совет федерации рф

россия

андрей климов

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения", - сказал политик в ходе брифинга, отвечая на вопрос ведущего.Климов отметил, что больше всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты. "Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать", - отметил он.По словам законодателя, здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. "Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства", - добавил он. Кроме того, какие цели спецоперации на Украине, они нам известны, сказал парламентарий."Давайте не делать скоропалительных выводов", - отметил сенатор. Он также подчеркнул, что оппонентам РФ давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле и "они бы получили желаемое, они это и добиваются". По словам Климова, речь может идти о мобилизации - государства и общества, консолидации общества.

https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

https://ria.ru/20220511/polozhenie-1787899092.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет федерации рф, россия, андрей климов, украина, ситуация в днр и лнр