Рейтинг@Mail.ru
В России создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html
В России создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов
В России создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов - РИА Новости, 12.09.2022
В России создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов
Первый в мире хирургический метод заживления разрезов и внутренних, и наружных органов без образования рубцов разработали ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:00
2022-09-12T11:18
наука
национальный исследовательский университет «миэт»
россия
наука
открытия - риа наука
навигатор абитуриента
университетская наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815739072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9641a8e510f1482d1118e416d53fcd13.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Первый в мире хирургический метод заживления разрезов и внутренних, и наружных органов без образования рубцов разработали ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета. По их словам, предложенная лазерная технология отличается высокой эффективностью, точностью и невысокой стоимостью. Результаты опубликованы в журнале Bioegineering. Сложные хирургические операции, по словам медиков, практически всегда приводят к образованию грубых опухолевидных рубцов из соединительной ткани. Если рубцы на коже обычно имеют только эстетический негативный эффект, то рубцы на внутренних органах могут существенно ухудшать их работу, сообщили специалисты.Используемые сегодня методы заживления разрезов обладают рядом ограничений, рассказали ученые. Так, применение традиционных швов, создаваемых с помощью иглы и нити, ограничено при операциях на слизистых, сосудах и других деликатных тканях. Сшивание с помощью электрической и ультразвуковой сварки может приводить к повреждению здоровых тканей, а прочность клеевых соединений часто оказывается недостаточной, сообщили специалисты.Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и Сеченовского университета разработали метод, который, по их словам, обеспечивает восстановление разрезов тканей организма без образования рубцов. Новая технология предполагает использование особого биоорганического состава в качестве припоя, который наносится в область раны, после чего её края спаиваются лазером.По его словам, такой эффект обеспечивает уникальный состав припоя на основе альбумина, транспортного белка крови, а также оптического поглотителя индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок.Сам лазерный прибор оснащён смарт-системой обратной температурной связи, позволяющей контролировать интенсивность лазерного излучения. С помощью программного обеспечения лазерный нагрев биоткани происходит с точностью до 0,5 °С."Компоненты припоя подобраны так, чтобы максимально поглощать лазерное излучение, концентрируя его в области раны. Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твердый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма", – объяснил Герасименко.Сразу после операции лазерные швы с биоорганическим припоем имеют ширину в три-четыре раза меньше, чем у сшитого нитью шва. Через 10 дней после операции ткани в области шва нового типа практически неотличимы от исходного кожного покрова, подчеркнули ученые.Испытания нового метода показали не только эффективное заживление линейных разрезов кожи, но и сопутствующее уменьшение воспаления, отсутствие микронарушений кровообращения, ускорение роста соединительной ткани на месте раны, отметили создатели."Наша технология лазерной реконструкции тканей позволяет снизить длительность послеоперационной реабилитации, что даст возможность снизить стоимость медицинских услуг и материалов. За счет невысокой стоимости операция будет доступна широкому кругу пациентов", – рассказал Герасименко.На данном этапе технология проходит экспериментальные исследования на различных тканях организма. Научный коллектив уже опробовал новый метод для восстановления слизистых в челюстно-лицевой хирургии, кровеносных сосудов, а также суставных хрящей в ортопедии.Исследование проведено в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030".
https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html
https://ria.ru/20210615/miet-1736476167.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815739072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f0c990621001f5be2d398583aa13729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальный исследовательский университет «миэт», россия, наука, открытия - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, Наука, Открытия - РИА Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
09:00 12.09.2022 (обновлено: 11:18 12.09.2022)
 

В России создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов

© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТАлександр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Первый в мире хирургический метод заживления разрезов и внутренних, и наружных органов без образования рубцов разработали ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета. По их словам, предложенная лазерная технология отличается высокой эффективностью, точностью и невысокой стоимостью. Результаты опубликованы в журнале Bioegineering.
Сложные хирургические операции, по словам медиков, практически всегда приводят к образованию грубых опухолевидных рубцов из соединительной ткани. Если рубцы на коже обычно имеют только эстетический негативный эффект, то рубцы на внутренних органах могут существенно ухудшать их работу, сообщили специалисты.
ДНК - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 03:00Наука
В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей
Используемые сегодня методы заживления разрезов обладают рядом ограничений, рассказали ученые. Так, применение традиционных швов, создаваемых с помощью иглы и нити, ограничено при операциях на слизистых, сосудах и других деликатных тканях. Сшивание с помощью электрической и ультразвуковой сварки может приводить к повреждению здоровых тканей, а прочность клеевых соединений часто оказывается недостаточной, сообщили специалисты.
Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и Сеченовского университета разработали метод, который, по их словам, обеспечивает восстановление разрезов тканей организма без образования рубцов. Новая технология предполагает использование особого биоорганического состава в качестве припоя, который наносится в область раны, после чего её края спаиваются лазером.

"Нам удалось доказать преимущество технологии лазерного восстановления ран мягких тканей перед традиционными хирургическими методами. Технология позволяет быстро получать герметичный шов с минимальными размерами, который в будущем не оставит после себя грубого заметного рубца", – рассказал руководитель исследования, доцент Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" Александр Герасименко.

По его словам, такой эффект обеспечивает уникальный состав припоя на основе альбумина, транспортного белка крови, а также оптического поглотителя индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок.
Сам лазерный прибор оснащён смарт-системой обратной температурной связи, позволяющей контролировать интенсивность лазерного излучения. С помощью программного обеспечения лазерный нагрев биоткани происходит с точностью до 0,5 °С.
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТАлександр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
1 из 3
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТАлександр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
2 из 3
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ

Александр Герасименко в НИУ МИЭТ

Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
3 из 3

Александр Герасименко в НИУ МИЭТ

© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
1 из 3
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
2 из 3
Александр Герасименко в лаборатории Института БМС НИУ МИЭТ
© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
3 из 3

Александр Герасименко в НИУ МИЭТ

© Фото предоставлено пресс-службой МИЭТ
"Компоненты припоя подобраны так, чтобы максимально поглощать лазерное излучение, концентрируя его в области раны. Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твердый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма", – объяснил Герасименко.
Сразу после операции лазерные швы с биоорганическим припоем имеют ширину в три-четыре раза меньше, чем у сшитого нитью шва. Через 10 дней после операции ткани в области шва нового типа практически неотличимы от исходного кожного покрова, подчеркнули ученые.
Испытания нового метода показали не только эффективное заживление линейных разрезов кожи, но и сопутствующее уменьшение воспаления, отсутствие микронарушений кровообращения, ускорение роста соединительной ткани на месте раны, отметили создатели.
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня 2021, 09:00Наука
Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
"Наша технология лазерной реконструкции тканей позволяет снизить длительность послеоперационной реабилитации, что даст возможность снизить стоимость медицинских услуг и материалов. За счет невысокой стоимости операция будет доступна широкому кругу пациентов", – рассказал Герасименко.
На данном этапе технология проходит экспериментальные исследования на различных тканях организма. Научный коллектив уже опробовал новый метод для восстановления слизистых в челюстно-лицевой хирургии, кровеносных сосудов, а также суставных хрящей в ортопедии.
Исследование проведено в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030".
 
НаукаНациональный исследовательский университет «МИЭТ»РоссияНаукаОткрытия - РИА НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала