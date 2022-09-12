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Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке - РИА Новости, 12.09.2022
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Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке - РИА Новости, 12.09.2022
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке
Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края, по мнению невролога, уже никогда не сможет ходить, специалисты Московского зоопарка разработают... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:55
2022-09-12T19:55
светлана акулова
москва
красноярский край
диксон
московский зоопарк
происшествия
животные
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края, по мнению невролога, уже никогда не сможет ходить, специалисты Московского зоопарка разработают программу реабилитации для животного, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра."Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия - из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить. Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание. Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно. И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придётся заниматься не домашней собачкой, а большим хищником", - написала Акулова.Она добавила, что сотрудники зоопарка будут думать, как поступить дальше, и продолжат бороться за жизнь и здоровье медведя.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова информировала, что раненого медведя с Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить.
https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html
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красноярский край
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светлана акулова, москва, красноярский край, диксон, московский зоопарк, происшествия, животные
Светлана Акулова, Москва, Красноярский край, Диксон, Московский зоопарк, Происшествия, Животные
19:55 12.09.2022
 
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: раненый медведь из Диксона уже не сможет ходить

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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Белый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края, по мнению невролога, уже никогда не сможет ходить, специалисты Московского зоопарка разработают программу реабилитации для животного, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
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"Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия - из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить. Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание. Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно. И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придётся заниматься не домашней собачкой, а большим хищником", - написала Акулова.
Она добавила, что сотрудники зоопарка будут думать, как поступить дальше, и продолжат бороться за жизнь и здоровье медведя.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова информировала, что раненого медведя с Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить.
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