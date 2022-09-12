https://ria.ru/20220912/medved-1816332740.html
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке - РИА Новости, 12.09.2022
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке
Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края, по мнению невролога, уже никогда не сможет ходить, специалисты Московского зоопарка разработают... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:55
2022-09-12T19:55
2022-09-12T19:55
светлана акулова
москва
красноярский край
диксон
московский зоопарк
происшествия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772732782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ea300976b0be72d599811cdd5f64daa.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края, по мнению невролога, уже никогда не сможет ходить, специалисты Московского зоопарка разработают программу реабилитации для животного, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра."Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия - из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить. Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание. Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно. И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придётся заниматься не домашней собачкой, а большим хищником", - написала Акулова.Она добавила, что сотрудники зоопарка будут думать, как поступить дальше, и продолжат бороться за жизнь и здоровье медведя.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова информировала, что раненого медведя с Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить.
https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html
https://ria.ru/20220909/zoopark-1815800420.html
москва
красноярский край
диксон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772732782_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_9f46329c75b9d7ef15c776559c99a8ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, москва, красноярский край, диксон, московский зоопарк, происшествия, животные
Светлана Акулова, Москва, Красноярский край, Диксон, Московский зоопарк, Происшествия, Животные
Раненый медведь из Диксона не сможет ходить, заявили в Московском зоопарке
Гендиректор Московского зоопарка Акулова: раненый медведь из Диксона уже не сможет ходить