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Раненого медведя из Диксона не будут усыплять - РИА Новости, 12.09.2022
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Раненого медведя из Диксона не будут усыплять
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять - РИА Новости, 12.09.2022
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять
Краснокнижного раненого медведя из Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:26
2022-09-12T10:26
светлана радионова
диксон
красноярский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Краснокнижного раненого медведя из Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале в понедельник."Хочу прояснить ситуацию по Диксону: правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем - выявляют участников и степень их вины. К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона - в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", - заявила Радионова.По ее словам, Росприроднадзор обратился в правительство РФ с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка "за самоотдачу и любовь к животным".Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220909/medvedi-1815598712.html
диксон
красноярский край
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светлана радионова, диксон, красноярский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, общество
Светлана Радионова, Диксон, Красноярский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Московский зоопарк, Общество
10:26 12.09.2022
 
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять

Глава Росприроднадзора Радионова: раненого медведя из Диксона не будут усыплять

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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Белый медведь. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Краснокнижного раненого медведя из Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале в понедельник.
"Хочу прояснить ситуацию по Диксону: правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем - выявляют участников и степень их вины. К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона - в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", - заявила Радионова.
По ее словам, Росприроднадзор обратился в правительство РФ с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка "за самоотдачу и любовь к животным".
Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
Медвежата - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Светлана РадионоваДиксонКрасноярский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопаркОбщество
 
 
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