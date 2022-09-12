https://ria.ru/20220912/medved-1816107412.html
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять - РИА Новости, 12.09.2022
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять
Краснокнижного раненого медведя из Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:26
2022-09-12T10:26
2022-09-12T10:26
светлана радионова
диксон
красноярский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Краснокнижного раненого медведя из Диксона не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале в понедельник."Хочу прояснить ситуацию по Диксону: правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем - выявляют участников и степень их вины. К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона - в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", - заявила Радионова.По ее словам, Росприроднадзор обратился в правительство РФ с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка "за самоотдачу и любовь к животным".Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220909/medvedi-1815598712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана радионова, диксон, красноярский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, общество
Светлана Радионова, Диксон, Красноярский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Московский зоопарк, Общество
Раненого медведя из Диксона не будут усыплять
Глава Росприроднадзора Радионова: раненого медведя из Диксона не будут усыплять