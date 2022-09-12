https://ria.ru/20220912/master-plan-1816304995.html

ВЭБ: мастер-план развития ДФО поможет привлечь инвесторов в туротрасль

ВЭБ: мастер-план развития ДФО поможет привлечь инвесторов в туротрасль - РИА Новости, 12.09.2022

ВЭБ: мастер-план развития ДФО поможет привлечь инвесторов в туротрасль

К 2035 году серый рынок средств размещения на территории Сахалина, Приморья и Камчатки сократится в несколько раз. О том, как реализация мастер плана в рамках... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:57

2022-09-12T19:57

2022-09-12T21:02

вэб.рф (вэб)

дальний восток

россия

сахалин

экономика

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816299311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb3455be26942183d1233253a08d3242.jpg

К 2035 году серый рынок средств размещения на территории Сахалина, Приморья и Камчатки сократится в несколько раз. О том, как реализация мастер плана в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" поможет Дальнему Востоку стать развитым туристическим кластером, корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказал старший управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.- В 2021 году был утвержден новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Какие туристические мастер-планы готовятся в его рамках?- На ВЭФ-2022 много звучало про территориальные схемы, были отдельные сессии по мастер-планированию. Такие системные документы очень важны для планомерного развития регионов. В 2022-2024 годах запланировано создание мастер-планов для 12 туристических макрорегионов в рамках нацпроекта. Сейчас в разработке находятся три: "Большое Золотое кольцо", "Западный Юг России" и "Дальний Восток". Инициатор всех проектов – Федеральное агентство по туризму. Проектный офис ООО "ПроГород" (входит в группу ВЭБ) выступает в роли квалифицированного заказчика, контролирующего все этапы работы – от подготовки технического задания до согласования и приемки результатов. Подрядчики – многопрофильные консорциумы. В каждый из них обязательно входят компании с подтвержденной экспертизой в области мастер-планирования и консалтинга в сфере туризма и гостиничной недвижимости.В процесс вовлечены и сами регионы в формате рабочей группы, куда входят профильные органы власти в сфере туризма. Терсхемы (мастер-планы) – не просто документ, они должны помочь ответить на вопросы, как должен распределяться турпоток внутри этих макрорегионов, какая у них должна быть специализация, как правильно развивать эти регионы, в том числе при помощи господдержки.- А как идет разработка мастер-плана для Дальнего Востока?- Разработка туристического мастер-плана "Дальний Восток", куда входят Камчатка, Сахалин и Приморье, состоит из четырех этапов. Первый – это исследование, вовлечение экспертов и социологические опросы. Это аналитика с использованием Big Data. То есть, мы обрабатываем весь массив данных, который необходим под конкретный регион. Дальше уже начинаем с этим массивом работать, определяя туристический запрос, узкие места по конкретным территориям. И потом уже начинаем формировать целостную картину будущего. Что для нас принципиально важно – это должен быть рабочий документ, не просто красивые презентации для отчета. На его основе должна меняться градостроительная документация, должны решаться земельные вопросы и так далее.Сейчас идет третий, в рамках первых двух уже подготовлены комплексный анализ территории, пространственная стратегия развития туризма, в каждом из трех регионов выделено по 4 наиболее перспективные точки роста – всесезонные курорты. Подбор этих 12 территорий производился по согласованию с регионами с учетом термальных и бальнеологических ресурсов, возможностей пляжного отдыха и потребности в формировании равномерного каркаса туристической инфраструктуры.Понятно, что Дальний Восток в силу своей удаленности от европейской части России сегодня является своего рода "лакшери сегментом" внутреннего туризма. Для жителей Москвы поездка на Дальний Восток – это уже большое событие. Но при этом регион может закрыть главную потребность нашего туриста-соотечественника – с точки зрения отдыха нам всем не хватает моря и пляжа. И поэтому все говорят про Турцию, Египет, Дубай. Но здесь есть океан. Здесь самая протяженная береговая линия в России. Сочетание океана, уникальной природы, термальных источников, интересной гастрономии позволяет развивать здесь практически любой вид туризма.Анализ показал, что на территории регионов, входящих в туристический мастер-план "Дальний Восток", очень мало мест размещения соответствуют современным стандартам качества. Мы насчитали процентов десять. Отслеживаемая доля "серого рынка" – порядка 12%, однако, в действительности она может быть в 2-3 раза выше. Поэтому план предполагает увеличение в 1,5 раза совокупного номерного фонда к 2035 году за счет строительства 29,6 тысячи номеров (+62%) разных категорий и сокращения серого рынка с 12% до 1%.- Могут ли антироссийские санкции повлиять на эффективность мастер-планирования?- Сложности возникают не такие, как в других отраслях, но они есть – в части оборудования, также есть определенные проблемы с логистикой. Некоторые проекты необходимо разрабатывать под новую реальность. Но, одновременно, это окно возможностей для инвесторов. И для отрасли это будет позитивом, все это понимают, интерес у инвесторов серьезный. Банки теперь по-другому смотрят на финансирование туристических проектов. А все технические проблемы – они решаемы.При анализе турпотенциала региона и моделировании прогноза развития турпотока учитывались все возможные факторы, в том числе международные отношения, техническое оснащение авиаотрасли, количество реализованных инфраструктурных проектов. Устойчивый интерес к макрорегиону мы видим уже сегодня – он входит в тройку наиболее популярных направлений страны (места с уникальной природой). В 2021 году турпоток на Дальний Восток превысил допандемийный уровень и составил 3,46 миллиона человек. К 2035 году по базовому прогнозу возможен двукратный прирост турпотока благодаря значительному росту интереса к внутреннему туризму среди россиян (только 3% наших граждан не хотят путешествовать по России), а также благодаря системным мерам по развитию качества услуг в отрасли. Об этом говорят данные исследований "ПроГород", проведенного в рамках разработки мастер-плана.- В чем главное отличие этого проекта от, например, мастер-плана развития Большого Золотого кольца?- Это два принципиально разных направления. Большое Золотое кольцо – это культурный код, погружение в историю России. Кроме того, Большое Золотое кольцо является устойчивым туристическим направлением за счет высокой транспортной доступности и низкой зависимости от внешних факторов. ДФО же, наоборот, сильно зависим от функционирования транспортной отрасли – важны стоимость и количество перелетов как внутри федерального округа, так и из других регионов.Повторюсь, при этом на Дальнем Востоке возможно организовать практически любой вид отдыха: пляжный, экстремальный, спортивный, оздоровительный, историко-культурный, гастрономический. Но главная особенность – все-таки уникальная нетронутая природа, в том числе объекты ЮНЕСКО, природные заповедники, выходы к океану. Это, в свою очередь, накладывает серьезные ограничения на развитие туризма. Все мероприятия мастер-плана будут разработаны с учетом необходимости регулирования антропогенной нагрузки и создания мер по нивелированию этого влияния.Другая сторона процесса – сложность и дороговизна любого строительства в регионе ввиду климата, сейсмических ограничений и удаленности. Именно поэтому тут особенно важны комплексные стратегические документы, которые позволят упорядочить развитие туристической отрасли, покажут реальную ситуацию. Таким документом и станет туристический мастер-план.- Как грамотно использовать такие факторы, как сезонность и удаленность, чтобы выстроить удобные и понятные туристам логистические цепочки?- Очевидно, необходимо решать текущие вопросы с авиасообщением. Есть дальнемагистральные маршруты, то есть привезти туриста из Москвы – не проблема, например. Большая проблема – внутренняя авиация, крайне важно наладить удобное авиасообщение с регионами ДФО, а также внутри округа – этот момент чаще всего упоминают участники краудсорсинговой кампании в рамках проекта. В составе мастер-плана мы прорабатываем недостающие связки в инфраструктуре, отдельно занимаемся разработкой межрегиональных туристических маршрутов и круизного сообщения (в том числе по Севморпути). Еще одним фактором, который будет способствовать развитию более распределенной транспортной сети внутри регионов, является формирование системы всесезонных курортов. Мы выбираем их размещение так, чтобы они охватывали всю территорию, а не тяготели к региональному центру.- Какими способами планируется привлечь инвесторов и бизнес к реализации проекта?- Есть некоторая иллюзия в туризме, что строительство гостиницы – это высокомаржинальный бизнес. Но реализовать комплексный гринфилд-проект с инфраструктурой мирового класса на Дальнем Востоке – это совершенно другое. Здесь несоизмеримо больше рисков и затрат.Безусловно, с учетом масштаба задач мастер-плана туристического макрорегиона для его реализации необходимо и государственное, и частное софинансирование. Это поддержка инвесторов и бизнеса государством сразу по нескольким направлениям. В частности, это гарантия системного развития инфраструктуры. Формирование бренда территории и поддержка его продвижения на государственном уровне существенно повысят узнаваемость продукта на рынке туристических услуг России. С точки зрения банковского сектора, критически важно обеспечить стабильность и долгосрочность условий ведения бизнеса, а также расширение линейки государственных мер поддержки, в том числе с учетом качественных факторов принятия решений об их приоритетности. Для ДФО уже действуют адресные меры поддержки, например, специальная дальневосточная субсидия ВЭБ.ДВ. Это льготный кредит для проектов, признанных правительством приоритетными.- А какова роль МСП в мастер-плане?- Мы всегда за частный бизнес. Развивать индустрию должны частники, и им нужно помочь, например, субсидиями по ставкам. Мы выступаем за крупные комплексные проекты развития территорий, вокруг которых потом возникнет вся жизнь, там будет огромный простор для МСП. Есть соответствующие институты развития и коммерческие банки, которые специализируются на МСП-сегменте, они уже будут подхватывать инициативу и финансировать малый бизнес.

https://ria.ru/20220907/master-plan-1814992784.html

https://ria.ru/20220908/fond-1815145272.html

https://realty.ria.ru/20220902/master-plan-1813911795.html

https://realty.ria.ru/20211220/tarabrin-1764224054.html

https://ria.ru/20220907/turpotok-1815263191.html

https://ria.ru/20220906/primore-1814720498.html

https://realty.ria.ru/20220729/dfo-1805936345.html

дальний восток

россия

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэб.рф (вэб), дальний восток, россия, сахалин, экономика, юнеско