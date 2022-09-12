https://ria.ru/20220912/mandaty-1816097890.html

ЕР получит большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве

ЕР получит большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 12.09.2022

ЕР получит большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве

Согласно полученным протоколам, большинство мандатов, более 1100 получают кандидаты "Единой России", остальные мандаты распределились между другими партиями,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:34

2022-09-12T09:34

2022-09-12T09:34

политика

москва

единая россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Согласно полученным протоколам, большинство мандатов, более 1100 получают кандидаты "Единой России", остальные мандаты распределились между другими партиями, объединениями и самовыдвиженцами, подсчет еще продолжается, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве."Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов – более 1100 – получают кандидаты "Единой России", остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами", - сообщается в Telegram-канале штаба.Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%.Ранее сообщалось, что результаты онлайн-голосования расшифровали меньше, чем за час, и направили в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования. По результатам онлайн-голосования лидировала "Единая Россия ".Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, единая россия, единый день голосования — 2022