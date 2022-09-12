Рейтинг@Mail.ru
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220912/mamm-1816323970.html
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт - РИА Новости, 12.09.2022
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт
Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:13
2022-09-12T19:13
культура
новости культуры
ольга свиблова
мультимедиа арт музей
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28317/23/283172302_0:405:4320:2835_1920x0_80_0_0_e3fc11c8e90a85159160cf70826c4fae.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова.Тем не менее, посетители музея не останутся без контента. Как сообщается в Telegram-канале МАММ, музей подготовил записи лекций и мастер-классов, а также онлайн-прогулки по выставкам.
https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28317/23/283172302_0:0:4320:3240_1920x0_80_0_0_c0d969a29389632175838a19d98b4ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ольга свиблова, мультимедиа арт музей, музеи
Культура, Новости культуры, Ольга Свиблова, Мультимедиа Арт музей, Музеи
19:13 12.09.2022
 
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт

Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт 14 сентября

© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем, МоскваЗдание Мультимедиа Арт Музея на улице Остоженка
Здание Мультимедиа Арт Музея на улице Остоженка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем, Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова.

"Начнем капитальный ремонт 14 сентября. Надеемся, что через три месяца закончим", — говорит собеседница агентства.

Тем не менее, посетители музея не останутся без контента.
Как сообщается в Telegram-канале МАММ, музей подготовил записи лекций и мастер-классов, а также онлайн-прогулки по выставкам.
Бронзовая модель скульптурной композиции Царская охота работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 13:09Культура
Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске
 
КультураНовости культурыОльга СвибловаМультимедиа Арт музейМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала