https://ria.ru/20220912/mamm-1816323970.html

Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт

Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт - РИА Новости, 12.09.2022

Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт

Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:13

2022-09-12T19:13

2022-09-12T19:13

культура

новости культуры

ольга свиблова

мультимедиа арт музей

музеи

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова.Тем не менее, посетители музея не останутся без контента. Как сообщается в Telegram-канале МАММ, музей подготовил записи лекций и мастер-классов, а также онлайн-прогулки по выставкам.

https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга свиблова, мультимедиа арт музей, музеи