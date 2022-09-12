https://ria.ru/20220912/mamm-1816323970.html
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт - РИА Новости, 12.09.2022
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт
Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:13
2022-09-12T19:13
2022-09-12T19:13
культура
новости культуры
ольга свиблова
мультимедиа арт музей
музеи
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Столичный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) закрывается на ремонт, рассказала РИА Новости основательница и директор музея, доктор искусствоведения Ольга Свиблова.Тем не менее, посетители музея не останутся без контента. Как сообщается в Telegram-канале МАММ, музей подготовил записи лекций и мастер-классов, а также онлайн-прогулки по выставкам.
https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга свиблова, мультимедиа арт музей, музеи
Культура, Новости культуры, Ольга Свиблова, Мультимедиа Арт музей, Музеи
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт
Мультимедиа Арт Музей закрывается на капитальный ремонт 14 сентября