https://ria.ru/20220912/malkov-1816071884.html

Малков побеждает на выборах главы Рязанской области

Малков побеждает на выборах главы Рязанской области - РИА Новости, 12.09.2022

Малков побеждает на выборах главы Рязанской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99%... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:04

2022-09-12T01:04

2022-09-12T01:04

политика

павел малков

рязанская область

единый день голосования — 2022

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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 98,99% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,61% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,61%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

рязанская область

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Максим Горбачев

политика, павел малков, рязанская область, единый день голосования — 2022