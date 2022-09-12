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Малков побеждает на выборах главы Рязанской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Малков побеждает на выборах главы Рязанской области
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области - РИА Новости, 12.09.2022
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99%... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:04
2022-09-12T01:04
политика
павел малков
рязанская область
единый день голосования — 2022
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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 98,99% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,61% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,61%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.
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политика, павел малков, рязанская область, единый день голосования — 2022
Политика, Павел Малков, Рязанская область, Единый день голосования — 2022
01:04 12.09.2022
 
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области

Малков побеждает на выборах главы Рязанской области после обработки 98,99% протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 98,99% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,61% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,61%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:49
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно
 
ПолитикаПавел МалковРязанская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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