https://ria.ru/20220912/malkov-1816071884.html
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области - РИА Новости, 12.09.2022
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99%... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:04
2022-09-12T01:04
2022-09-12T01:04
политика
павел малков
рязанская область
единый день голосования — 2022
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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков побеждает на выборах главы региона с 84,61% голосов после обработки 98,99% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 98,99% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,61% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,61%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,62%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,22%.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел малков, рязанская область, единый день голосования — 2022
Политика, Павел Малков, Рязанская область, Единый день голосования — 2022
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области
Малков побеждает на выборах главы Рязанской области после обработки 98,99% протоколов