https://ria.ru/20220912/lnr-1816269095.html

Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных

Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных - РИА Новости, 12.09.2022

Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных

Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:31

2022-09-12T16:31

2022-09-12T16:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства."За сутки сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других силовых структур при проведении специальных адресных мероприятий задержали девятерых пособников ВСУ и обнаружили десять схронов националистов на территории ЛНР", - говорится в сообщении.Добавляется, что при проведении "специальных адресных мероприятий" в населённых пунктах республики были найдены, в частности, четыре ПТРК, в том числе два ПТУР Javelin и выстрел ПТУР "Конкурс". Также силовики нашли свыше восьми тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.Когда именно проходило мероприятие, не сообщается.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815210389.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, безопасность, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр