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Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/lnr-1816269095.html
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных - РИА Новости, 12.09.2022
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных
Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:31
2022-09-12T16:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства."За сутки сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других силовых структур при проведении специальных адресных мероприятий задержали девятерых пособников ВСУ и обнаружили десять схронов националистов на территории ЛНР", - говорится в сообщении.Добавляется, что при проведении "специальных адресных мероприятий" в населённых пунктах республики были найдены, в частности, четыре ПТРК, в том числе два ПТУР Javelin и выстрел ПТУР "Конкурс". Также силовики нашли свыше восьми тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.Когда именно проходило мероприятие, не сообщается.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815210389.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, безопасность, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:31 12.09.2022
 
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных

Росгвардия за сутки задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных

© Фото : пресс-служба РосгвардииМероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР
Мероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Мероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
"За сутки сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других силовых структур при проведении специальных адресных мероприятий задержали девятерых пособников ВСУ и обнаружили десять схронов националистов на территории ЛНР", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при проведении "специальных адресных мероприятий" в населённых пунктах республики были найдены, в частности, четыре ПТРК, в том числе два ПТУР Javelin и выстрел ПТУР "Конкурс". Также силовики нашли свыше восьми тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.
Когда именно проходило мероприятие, не сообщается.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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