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Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных - РИА Новости, 12.09.2022
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных
Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:31
2022-09-12T16:31
2022-09-12T16:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
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украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военные Росгвардии вместе с представителями силовых структур задержали девять пособников украинских военных в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства."За сутки сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других силовых структур при проведении специальных адресных мероприятий задержали девятерых пособников ВСУ и обнаружили десять схронов националистов на территории ЛНР", - говорится в сообщении.Добавляется, что при проведении "специальных адресных мероприятий" в населённых пунктах республики были найдены, в частности, четыре ПТРК, в том числе два ПТУР Javelin и выстрел ПТУР "Конкурс". Также силовики нашли свыше восьми тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.Когда именно проходило мероприятие, не сообщается.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815210389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных
Росгвардия за сутки задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных