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Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/liman-1816260978.html
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой
Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:10
2022-09-12T16:29
специальная военная операция на украине
красный лиман
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая", - сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".
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красный лиман
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красный лиман, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 12.09.2022 (обновлено: 16:29 12.09.2022)
 
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой

Пушилин: ВСУ пытаются наступать под Красным Лиманом, но ситуация под контролем

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая", - сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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