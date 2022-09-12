https://ria.ru/20220912/liman-1816260978.html
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой
Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:10
2022-09-12T16:10
2022-09-12T16:29
специальная военная операция на украине
красный лиман
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая", - сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный лиман, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 12.09.2022 (обновлено: 16:29 12.09.2022)
Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой
Пушилин: ВСУ пытаются наступать под Красным Лиманом, но ситуация под контролем