https://ria.ru/20220912/liman-1816260978.html

Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой

Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022

Пушилин назвал ситуацию в районе Красного Лимана контролируемой

Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:10

2022-09-12T16:10

2022-09-12T16:29

специальная военная операция на украине

красный лиман

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, но ситуация остается контролируемой, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая", - сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html

красный лиман

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

красный лиман, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр