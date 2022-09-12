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В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/liman-1816182795.html
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом
Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:45
2022-09-12T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красный лиман
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram."Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город", - говорится в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html
донецкая народная республика
красный лиман
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в мире, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
13:45 12.09.2022 (обновлено: 13:56 12.09.2022)
 
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом

Народная милиция ДНР заверила, что Красный Лиман остается под полным контролем союзных сил

© РИА Новости / Мария МарикянКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Красный Лиман. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram.
"Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город", - говорится в сообщении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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