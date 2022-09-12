https://ria.ru/20220912/liman-1816182795.html
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом
Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:45
2022-09-12T13:45
2022-09-12T13:56
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в мире
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram."Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город", - говорится в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:45 12.09.2022 (обновлено: 13:56 12.09.2022)
В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом
Народная милиция ДНР заверила, что Красный Лиман остается под полным контролем союзных сил