https://ria.ru/20220912/liman-1816182795.html

В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом

В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом - РИА Новости, 12.09.2022

В ДНР подтвердили сохранение полного контроля над Красным Лиманом

Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:45

2022-09-12T13:45

2022-09-12T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красный лиман

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram."Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город", - говорится в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.

https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html

донецкая народная республика

красный лиман

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы рф, луганская народная республика