https://ria.ru/20220912/levitatsiya-1816145116.html

В Китае протестировали технологию магнитной левитации автомобилей

В Китае протестировали технологию магнитной левитации автомобилей - РИА Новости, 12.09.2022

В Китае протестировали технологию магнитной левитации автомобилей

В ходе испытания технологии магнитной левитации транспортного средства (maglev vehicle) автомобиль весом в 2,8 тонны поднялся на 35 миллиметров над дорогой и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:28

2022-09-12T12:28

2022-09-12T12:28

россия-китай: главное

китай

технологии

цзянсу

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МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В ходе испытания технологии магнитной левитации транспортного средства (maglev vehicle) автомобиль весом в 2,8 тонны поднялся на 35 миллиметров над дорогой и проехал по шоссе в восточнокитайской провинции Цзянсу.Разработанный, базирующимся в Чэнду Юго-Западным университетом "Цзяотун", автомобиль был модифицирован на основе традиционного транспортного средства. Для левитации и ориентации был установлен массив постоянных магнитов, а на дороге была проложена хорошая проводниковая колея, которая позволяет автомобилю левитировать.Развитие транспортных средств на магнитной подвеске будет оставаться в центре внимания в ближайшие годы, заявил профессор вышеупомянутого университета Дэн Цзыган. Он надеется, что данная технология поможет снизить потребление энергии электромобилями и увеличить запас их хода в будущем.На днях было проведено еще одно дорожное испытание технологии автомагистрали, где можно развивать скорость в 200 км/ч. В общей сложности восемь автомобилей, в том числе пять автомобилей на новых источниках энергии (NEV), были протестированы на 7,9-километровом участке скоростной автострады, при этом максимальная скорость движения приблизилась к 230 км/ч.Испытания были организованы провинциальными органами управления транспортом и направлены на изучение норм проектирования и мер безопасности при эксплуатации скоростных автомагистралей со скоростью 200 км/ч.

https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815683589.html

китай

цзянсу

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, технологии, цзянсу