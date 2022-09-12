https://ria.ru/20220912/levitatsiya-1816145116.html
В Китае протестировали технологию магнитной левитации автомобилей
В Китае протестировали технологию магнитной левитации автомобилей - РИА Новости, 12.09.2022
В Китае протестировали технологию магнитной левитации автомобилей
В ходе испытания технологии магнитной левитации транспортного средства (maglev vehicle) автомобиль весом в 2,8 тонны поднялся на 35 миллиметров над дорогой и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:28
2022-09-12T12:28
2022-09-12T12:28
россия-китай: главное
китай
технологии
цзянсу
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МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В ходе испытания технологии магнитной левитации транспортного средства (maglev vehicle) автомобиль весом в 2,8 тонны поднялся на 35 миллиметров над дорогой и проехал по шоссе в восточнокитайской провинции Цзянсу.Разработанный, базирующимся в Чэнду Юго-Западным университетом "Цзяотун", автомобиль был модифицирован на основе традиционного транспортного средства. Для левитации и ориентации был установлен массив постоянных магнитов, а на дороге была проложена хорошая проводниковая колея, которая позволяет автомобилю левитировать.Развитие транспортных средств на магнитной подвеске будет оставаться в центре внимания в ближайшие годы, заявил профессор вышеупомянутого университета Дэн Цзыган. Он надеется, что данная технология поможет снизить потребление энергии электромобилями и увеличить запас их хода в будущем.На днях было проведено еще одно дорожное испытание технологии автомагистрали, где можно развивать скорость в 200 км/ч. В общей сложности восемь автомобилей, в том числе пять автомобилей на новых источниках энергии (NEV), были протестированы на 7,9-километровом участке скоростной автострады, при этом максимальная скорость движения приблизилась к 230 км/ч.Испытания были организованы провинциальными органами управления транспортом и направлены на изучение норм проектирования и мер безопасности при эксплуатации скоростных автомагистралей со скоростью 200 км/ч.
https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815683589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, цзянсу
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Цзянсу
МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В ходе испытания технологии магнитной левитации транспортного средства (maglev vehicle) автомобиль весом в 2,8 тонны поднялся на 35 миллиметров над дорогой и проехал по шоссе в восточнокитайской провинции Цзянсу.
Разработанный, базирующимся в Чэнду
Юго-Западным университетом "Цзяотун", автомобиль был модифицирован на основе традиционного транспортного средства. Для левитации и ориентации был установлен массив постоянных магнитов, а на дороге была проложена хорошая проводниковая колея, которая позволяет автомобилю левитировать.
Развитие транспортных средств на магнитной подвеске будет оставаться в центре внимания в ближайшие годы, заявил профессор вышеупомянутого университета Дэн Цзыган. Он надеется, что данная технология поможет снизить потребление энергии электромобилями и увеличить запас их хода в будущем.
На днях было проведено еще одно дорожное испытание технологии автомагистрали, где можно развивать скорость в 200 км/ч. В общей сложности восемь автомобилей, в том числе пять автомобилей на новых источниках энергии (NEV), были протестированы на 7,9-километровом участке скоростной автострады, при этом максимальная скорость движения приблизилась к 230 км/ч.
Испытания были организованы провинциальными органами управления транспортом и направлены на изучение норм проектирования и мер безопасности при эксплуатации скоростных автомагистралей со скоростью 200 км/ч.