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Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте - РИА Новости, 12.09.2022
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Шоубиз
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Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте - РИА Новости, 12.09.2022
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте
Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:33
2022-09-12T18:33
шоубиз
ленинград
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.Также он добавил, что "причины смерти были естественные, связанные с проблемами с сердцем".Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 42-летняя зрительница была госпитализирована после того, как неожиданно потеряла сознание, когда вместе со своими спутниками торопилась на место. Спасти женщину не удалось, причиной смерти стала остановка сердца.
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ленинград
Шоубиз, Ленинград
18:33 12.09.2022
 
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте

Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте в "Лужниках"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.
"Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло", – сказал Гугучкин.
Также он добавил, что "причины смерти были естественные, связанные с проблемами с сердцем".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 42-летняя зрительница была госпитализирована после того, как неожиданно потеряла сознание, когда вместе со своими спутниками торопилась на место. Спасти женщину не удалось, причиной смерти стала остановка сердца.
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