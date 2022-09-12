https://ria.ru/20220912/leningrad-1816310318.html
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте - РИА Новости, 12.09.2022
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте
Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:33
2022-09-12T18:33
2022-09-12T18:33
шоубиз
ленинград
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.Также он добавил, что "причины смерти были естественные, связанные с проблемами с сердцем".Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 42-летняя зрительница была госпитализирована после того, как неожиданно потеряла сознание, когда вместе со своими спутниками торопилась на место. Спасти женщину не удалось, причиной смерти стала остановка сердца.
https://ria.ru/20220905/shnurov-1814564854.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте
Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте в "Лужниках"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.
"Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло", – сказал Гугучкин.
Также он добавил, что "причины смерти были естественные, связанные с проблемами с сердцем".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 42-летняя зрительница была госпитализирована после того, как неожиданно потеряла сознание, когда вместе со своими спутниками торопилась на место. Спасти женщину не удалось, причиной смерти стала остановка сердца.