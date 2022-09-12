https://ria.ru/20220912/leningrad-1816310318.html

Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте

Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте - РИА Новости, 12.09.2022

Группа "Ленинград" выразила сожаление после смерти фанатки на концерте

Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:33

2022-09-12T18:33

2022-09-12T18:33

шоубиз

ленинград

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Ленинград" выразила сожаление о смерти зрительницы, госпитализированной после концерта в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.Также он добавил, что "причины смерти были естественные, связанные с проблемами с сердцем".Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 42-летняя зрительница была госпитализирована после того, как неожиданно потеряла сознание, когда вместе со своими спутниками торопилась на место. Спасти женщину не удалось, причиной смерти стала остановка сердца.

https://ria.ru/20220905/shnurov-1814564854.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ленинград