https://ria.ru/20220912/kvest-1816149990.html
В Москве завели дело после того, как шесть человек получили ожоги на квесте
В Москве завели дело после того, как шесть человек получили ожоги на квесте - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве завели дело после того, как шесть человек получили ожоги на квесте
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:40
2022-09-12T12:40
2022-09-12T19:42
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала она в понедельник.По данным следствия, накануне вечером во время квеста на Новохохловской улице "произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона"."В результате термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет", - отметила Иванова.Сейчас следователи изучают служебную документацию и допрашивают сотрудников и участников. После получения всех необходимых медицинских документов будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20220912/basseyn-1816146721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:40 12.09.2022 (обновлено: 19:42 12.09.2022)
В Москве завели дело после того, как шесть человек получили ожоги на квесте
В Москве возбудили уголовное дело после того, как шесть человек получили ожоги на квесте
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после того, как шесть человек, среди которых четверо детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала она в понедельник.
По данным следствия, накануне вечером во время квеста на Новохохловской улице "произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона".
"В результате термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет", - отметила Иванова.
Сейчас следователи изучают служебную документацию и допрашивают сотрудников и участников. После получения всех необходимых медицинских документов будут назначены судебно-медицинские экспертизы.