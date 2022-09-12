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Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве - РИА Новости, 12.09.2022
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Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве
Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве - РИА Новости, 12.09.2022
Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве
Один из пострадавших несовершеннолетних в результате возгорания во время квеста в Москве госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:11
2022-09-12T11:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из пострадавших несовершеннолетних в результате возгорания во время квеста в Москве госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Москве во время квеста пострадали три человека в результате возгорания материала из-за использования горелки, следователи проводят проверку. Позже прокуратура сообщила, что число пострадавших возросло до пяти человек, среди которых трое несовершеннолетних."Один из пострадавших был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского", - сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что двое других несовершеннолетних отпущены после приема у медиков.
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Влада Копылова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:11 12.09.2022
 
Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве

Один из подростков попал в больницу с ожогами после возгорания на квесте в Москве

© Фото : Прокуратура города МосквыУ здания, в котором проходил квест
У здания, в котором проходил квест - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
У здания, в котором проходил квест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из пострадавших несовершеннолетних в результате возгорания во время квеста в Москве госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Москве во время квеста пострадали три человека в результате возгорания материала из-за использования горелки, следователи проводят проверку. Позже прокуратура сообщила, что число пострадавших возросло до пяти человек, среди которых трое несовершеннолетних.
"Один из пострадавших был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что двое других несовершеннолетних отпущены после приема у медиков.
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