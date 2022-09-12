https://ria.ru/20220912/kvest-1816116393.html

Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве

Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве - РИА Новости, 12.09.2022

Источник: один из подростков попал в больницу после ЧП на квесте в Москве

Один из пострадавших несовершеннолетних в результате возгорания во время квеста в Москве госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:11

2022-09-12T11:11

2022-09-12T11:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из пострадавших несовершеннолетних в результате возгорания во время квеста в Москве госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Москве во время квеста пострадали три человека в результате возгорания материала из-за использования горелки, следователи проводят проверку. Позже прокуратура сообщила, что число пострадавших возросло до пяти человек, среди которых трое несовершеннолетних."Один из пострадавших был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского", - сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что двое других несовершеннолетних отпущены после приема у медиков.

https://ria.ru/20220912/padenie-1816113581.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва