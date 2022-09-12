https://ria.ru/20220912/kvest-1816115241.html

После ЧП с подростками на московском квесте потребовали завести дело

После ЧП с подростками на московском квесте потребовали завести дело - РИА Новости, 12.09.2022

После ЧП с подростками на московском квесте потребовали завести дело

Прокуратура требует возбудить уголовное дело после того, как трое подростков пострадали во время квеста, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:03

2022-09-12T11:03

2022-09-12T11:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура требует возбудить уголовное дело после того, как трое подростков пострадали во время квеста, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Поскольку в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура Юго-Восточного административного округа проводит проверку в связи с травмами у несовершеннолетних По предварительной информации, 11 сентября при возгорании в одном из помещений в здании на улице Новохохловской, которое используется для проведения квестов, пострадали трое подростков, двое, 14 и 15 лет, госпитализированы. Также пострадали два сотрудника квеста.

https://ria.ru/20210407/kvest-1727206241.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва