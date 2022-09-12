15:55 12.09.2022 (обновлено: 16:36 12.09.2022)
Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги
Аксенов предупредил организаторов проукраинских мероприятий в Крыму об ответственности
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по закону, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Так руководитель республики отреагировал на появляющиеся в соцсетях публикации с подобными акциями.
Он назвал подобное поведение предательством страны и всех, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир.
"А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", — добавил Аксенов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.