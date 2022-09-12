https://ria.ru/20220912/krym-1816254205.html

Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги

Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги - РИА Новости, 12.09.2022

Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги

Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:55

2022-09-12T15:55

2022-09-12T16:36

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

безопасность

республика крым

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по закону, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Так руководитель республики отреагировал на появляющиеся в соцсетях публикации с подобными акциями.Он назвал подобное поведение предательством страны и всех, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220729/zaporozhe-1805917340.html

республика крым

россия

украина

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Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр