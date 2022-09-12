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Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/krym-1816254205.html
Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги
Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги - РИА Новости, 12.09.2022
Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги
Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:55
2022-09-12T16:36
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по закону, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Так руководитель республики отреагировал на появляющиеся в соцсетях публикации с подобными акциями.Он назвал подобное поведение предательством страны и всех, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220729/zaporozhe-1805917340.html
республика крым
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сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:55 12.09.2022 (обновлено: 16:36 12.09.2022)
 
Аксенов пообещал меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги

Аксенов предупредил организаторов проукраинских мероприятий в Крыму об ответственности

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Организаторы и участники публичных мероприятий, на которых поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут нести ответственность по закону, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Так руководитель республики отреагировал на появляющиеся в соцсетях публикации с подобными акциями.
Он назвал подобное поведение предательством страны и всех, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир.
"А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", — добавил Аксенов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика КрымРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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