https://ria.ru/20220912/krazha-1816207634.html
Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями
Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями - РИА Новости, 12.09.2022
Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями
Гостеприимная москвичка после совместного распития алкоголя с новыми друзьями пригласила их к себе домой - утром гости покинули квартиру женщины, прихватив ее... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:24
2022-09-12T14:24
2022-09-12T14:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гостеприимная москвичка после совместного распития алкоголя с новыми друзьями пригласила их к себе домой - утром гости покинули квартиру женщины, прихватив ее личные вещи и банковские карты, ущерб составил около полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району города Москвы задержали двоих подозреваемых в хищении имущества и денежных средств с банковских карт 40-летней москвички", - говорится в сообщении.Отмечается, что аферисты познакомились с женщиной на улице. Вместе они употребляли алкогольные напитки, после чего потерпевшая пригласила новых знакомых к себе домой. Проснувшись утром, женщина не нашла ни новоиспеченных друзей, ни личных вещей, ни двух банковских карт. Позднее выяснилось, что с карт были списаны деньги за покупки в магазинах. Общий ущерб - около полумиллиона рублей.Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 25-летний житель столицы.Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Мужчину поместили под домашний арест, его соучастницу арестовали.
https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями
Москвичка лишилась полумиллиона рублей после распития алкоголя дома с новыми друзьями
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Гостеприимная москвичка после совместного распития алкоголя с новыми друзьями пригласила их к себе домой - утром гости покинули квартиру женщины, прихватив ее личные вещи и банковские карты, ущерб составил около полумиллиона рублей, сообщает
пресс-служба столичного главка МВД.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России
по Пресненскому району города Москвы
задержали двоих подозреваемых в хищении имущества и денежных средств с банковских карт 40-летней москвички", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аферисты познакомились с женщиной на улице. Вместе они употребляли алкогольные напитки, после чего потерпевшая пригласила новых знакомых к себе домой. Проснувшись утром, женщина не нашла ни новоиспеченных друзей, ни личных вещей, ни двух банковских карт. Позднее выяснилось, что с карт были списаны деньги за покупки в магазинах. Общий ущерб - около полумиллиона рублей.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 25-летний житель столицы.
Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Мужчину поместили под домашний арест, его соучастницу арестовали.