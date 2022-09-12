https://ria.ru/20220912/krazha-1816207634.html

Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями

Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями - РИА Новости, 12.09.2022

Москвичка лишилась полумиллиона рублей после посиделок с новыми друзьями

Гостеприимная москвичка после совместного распития алкоголя с новыми друзьями пригласила их к себе домой - утром гости покинули квартиру женщины, прихватив ее... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:24

2022-09-12T14:24

2022-09-12T14:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гостеприимная москвичка после совместного распития алкоголя с новыми друзьями пригласила их к себе домой - утром гости покинули квартиру женщины, прихватив ее личные вещи и банковские карты, ущерб составил около полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району города Москвы задержали двоих подозреваемых в хищении имущества и денежных средств с банковских карт 40-летней москвички", - говорится в сообщении.Отмечается, что аферисты познакомились с женщиной на улице. Вместе они употребляли алкогольные напитки, после чего потерпевшая пригласила новых знакомых к себе домой. Проснувшись утром, женщина не нашла ни новоиспеченных друзей, ни личных вещей, ни двух банковских карт. Позднее выяснилось, что с карт были списаны деньги за покупки в магазинах. Общий ущерб - около полумиллиона рублей.Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 25-летний житель столицы.Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Мужчину поместили под домашний арест, его соучастницу арестовали.

https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва