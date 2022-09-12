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Американцев предупредили о грозящем им "европейском кошмаре" - РИА Новости, 12.09.2022
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Американцев предупредили о грозящем им "европейском кошмаре"
Американцев предупредили о грозящем им "европейском кошмаре" - РИА Новости, 12.09.2022
Американцев предупредили о грозящем им "европейском кошмаре"
Политика президента США Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа, пишет New York Post. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:52
2022-09-12T16:47
в мире
джо байден
сша
европа
евросоюз
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа, пишет New York Post.Американский лидер практически прекратил сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа, запретив одним из первых своих указов на посту заключать новые договоры в этой отрасли, указали авторы. Площадь территорий, переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам под бурение, меньше в 35 раз, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане."Байден пытается выполнить свое предвыборное обещание — положить конец использованию горючего топлива, чтобы затормозить процесс потепления климата", — напомнили авторы.NYP подчеркнуло, что аналогичные решения в Европе уже привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису: в ЕС запретили добычу газа путем гидроразрыва пласта и стали закрывать АЭС и электростанции, работающие на угле, не имея при этом альтернативы.Теперь же лидеры ЕС идут на радикальные меры, чтобы предотвратить катастрофу, однако объединение уже столкнулось с хаосом в экономике: фондовые рынки упали, курс евро на минимуме за период 20 лет, а предприятия массово закрываются."Ситуация довольно трагична: отказ от ископаемых видов топлива не сильно повлиял бы на глобальное потепление, даже если бы европейцы действительно сократили потребление", — констатировало издание.Авторы объяснили, что, несмотря на снижение выбросов парниковых газов в Европе, в развивающихся странах они только растут. Более того, потепление климата не является катастрофой, способной привести к концу света, тем не менее Байден повторяет ошибки европейцев, добавили в NYP.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220911/bankrot-1816025720.html
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в мире, джо байден, сша, европа, евросоюз
В мире, Джо Байден, США, Европа, Евросоюз
15:52 12.09.2022 (обновлено: 16:47 12.09.2022)
 
Американцев предупредили о грозящем им "европейском кошмаре"

New York Post: Байден ведет США к энергетическому кошмару, как в Европе

© AP Photo / Nati HarnikКомпрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Nati Harnik
Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа, пишет New York Post.
"Байден ведет Соединенные Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа", — указало издание.
Американский лидер практически прекратил сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа, запретив одним из первых своих указов на посту заключать новые договоры в этой отрасли, указали авторы.
Площадь территорий, переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам под бурение, меньше в 35 раз, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане.
"Байден пытается выполнить свое предвыборное обещание — положить конец использованию горючего топлива, чтобы затормозить процесс потепления климата", — напомнили авторы.
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NYP подчеркнуло, что аналогичные решения в Европе уже привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису: в ЕС запретили добычу газа путем гидроразрыва пласта и стали закрывать АЭС и электростанции, работающие на угле, не имея при этом альтернативы.

"А теперь Европа расплачивается: с августа 2019 года по июль текущего года цены на природный газ в регионе взлетели на 1500 процентов", — говорится в публикации.

Теперь же лидеры ЕС идут на радикальные меры, чтобы предотвратить катастрофу, однако объединение уже столкнулось с хаосом в экономике: фондовые рынки упали, курс евро на минимуме за период 20 лет, а предприятия массово закрываются.
"Ситуация довольно трагична: отказ от ископаемых видов топлива не сильно повлиял бы на глобальное потепление, даже если бы европейцы действительно сократили потребление", — констатировало издание.
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Авторы объяснили, что, несмотря на снижение выбросов парниковых газов в Европе, в развивающихся странах они только растут. Более того, потепление климата не является катастрофой, способной привести к концу света, тем не менее Байден повторяет ошибки европейцев, добавили в NYP.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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