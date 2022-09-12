https://ria.ru/20220912/koronavirus-1816134079.html

В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлено 5133 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:00

2022-09-12T12:00

2022-09-12T12:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 5133 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5133, госпитализированы 239 человек, выздоровели - 3737 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 6856 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 102 668 случая коронавируса, выздоровели 2 872 228 человек, умерли 45 525 человек.

https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва