https://ria.ru/20220912/koronavirus-1816134079.html
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлено 5133 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:00
2022-09-12T12:00
2022-09-12T12:07
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 5133 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5133, госпитализированы 239 человек, выздоровели - 3737 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 6856 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 102 668 случая коронавируса, выздоровели 2 872 228 человек, умерли 45 525 человек.
https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
12:00 12.09.2022 (обновлено: 12:07 12.09.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19
В Москве выявили 5133 новых случая COVID-19, умерли 28 человек