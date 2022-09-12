https://ria.ru/20220912/konsolidatsiya-1816286380.html

Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества

Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества - РИА Новости, 12.09.2022

Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества

Тверская область на прошедших 11 сентября муниципальных выборах показала пример консолидации общества, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:16

2022-09-12T17:16

2022-09-12T17:16

тверская область

тверская область

игорь руденя

единая россия

политика

единый день голосования в россии

единый день голосования — 2022

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ТВЕРЬ, 12 сен - РИА Новости. Тверская область на прошедших 11 сентября муниципальных выборах показала пример консолидации общества, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона в понедельник обсудил итоги выборов на встрече с главой Тверского облизбиркома."Перед Единым днем голосования была обеспечена подготовка к выборной кампании в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности. Главным достижением выборов можем считать отсутствие серьезных нарушений, жалоб. Благодарю граждан, неравнодушных к судьбе своего региона, которые пришли на выборы. Тверская область показала пример настоящей консолидации общества", - сказал Руденя на встрече.По словам руководителя облизбиркома, всего в Тверской области 11 сентября прошла 21 избирательная кампания, все 265 мандатов замещены. 220 из них - или 83% - получают кандидаты партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20220822/rudenya-1811376149.html

тверская область

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, единая россия, политика, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022