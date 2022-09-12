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Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества - РИА Новости, 12.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220912/konsolidatsiya-1816286380.html
Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества
Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества - РИА Новости, 12.09.2022
Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества
Тверская область на прошедших 11 сентября муниципальных выборах показала пример консолидации общества, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:16
2022-09-12T17:16
тверская область
тверская область
игорь руденя
единая россия
политика
единый день голосования в россии
единый день голосования — 2022
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ТВЕРЬ, 12 сен - РИА Новости. Тверская область на прошедших 11 сентября муниципальных выборах показала пример консолидации общества, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона в понедельник обсудил итоги выборов на встрече с главой Тверского облизбиркома."Перед Единым днем голосования была обеспечена подготовка к выборной кампании в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности. Главным достижением выборов можем считать отсутствие серьезных нарушений, жалоб. Благодарю граждан, неравнодушных к судьбе своего региона, которые пришли на выборы. Тверская область показала пример настоящей консолидации общества", - сказал Руденя на встрече.По словам руководителя облизбиркома, всего в Тверской области 11 сентября прошла 21 избирательная кампания, все 265 мандатов замещены. 220 из них - или 83% - получают кандидаты партии "Единая Россия".
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тверская область, игорь руденя, единая россия, политика, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Единая Россия, Политика, Единый день голосования в России, Единый день голосования — 2022
17:16 12.09.2022
 

Руденя: Тверская область на выборах показала пример консолидации общества

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил итоги выборов на встрече с главой Тверского облизбиркома
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил итоги выборов на встрече с главой Тверского облизбиркома - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 12 сен - РИА Новости. Тверская область на прошедших 11 сентября муниципальных выборах показала пример консолидации общества, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона в понедельник обсудил итоги выборов на встрече с главой Тверского облизбиркома.
"Перед Единым днем голосования была обеспечена подготовка к выборной кампании в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности. Главным достижением выборов можем считать отсутствие серьезных нарушений, жалоб. Благодарю граждан, неравнодушных к судьбе своего региона, которые пришли на выборы. Тверская область показала пример настоящей консолидации общества", - сказал Руденя на встрече.
По словам руководителя облизбиркома, всего в Тверской области 11 сентября прошла 21 избирательная кампания, все 265 мандатов замещены. 220 из них - или 83% - получают кандидаты партии "Единая Россия".
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЕдиная РоссияПолитикаЕдиный день голосования в РоссииЕдиный день голосования — 2022
 
 
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