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Российский космонавт установит рекорд по времени пребывания в космосе
Российский космонавт установит рекорд по времени пребывания в космосе - РИА Новости, 12.09.2022
Российский космонавт установит рекорд по времени пребывания в космосе
Российский космонавт Олег Кононенко в следующем году побьет рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе, сообщил в понедельник "Роскосмос". РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:12
2022-09-12T10:12
2022-09-12T10:12
наука
космос - риа наука
олег кононенко
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко в следующем году побьет рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе, сообщил в понедельник "Роскосмос"."В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос оправляется командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.В "Роскосмосе" уточнили, что мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбиту 12 сентября 2015 года установил космонавт Геннадий Падалка, он пробыл в космическом пространстве 878 суток.Ранее сообщалось, что Кононенко полетит на Международную космическую станцию с другим российским космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О'Хара на корабле "Союз МС-23" весной 2023 года. Для него это будет уже пятый полет. Как долго он продлится, не сообщалось.Геннадий Падалка в период с 1998 по 2015 годы пять раз бывал в космосе. Он провел 10 выходов в открытый космос и в сумме проработал за бортом более 1,5 суток. Падалка покинул российский отряд космонавтов в 2017 году.
https://ria.ru/20220909/nauka-1815559306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег кононенко, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Российский космонавт установит рекорд по времени пребывания в космосе
Российский космонавт Олег Кононенко установит рекорд по времени пребывания в космосе