https://ria.ru/20220912/konflikt-1816334528.html

Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине

Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.09.2022

Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине

Председатель 77-й сессии Генассамблеи, начинающейся во вторник, Чаба Короши призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возвращению к диалогу. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:01

2022-09-12T20:01

2022-09-12T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

абдулла шахид

украина

генеральная ассамблея оон

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ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель 77-й сессии Генассамблеи, начинающейся во вторник, Чаба Короши призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возвращению к диалогу.По его словам, этот конфликт "должен быть остановлен"."Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее. Я повторяю призыв стран-членов к немедленному прекращению огня, предоставлению беспрепятственного доступа для оказания гумпомощи и возвращению к диалогу и дипломатии", - сказал Короши журналистам.В понедельник он принес присягу на посту председателя сессии Генассамблеи. Перед этим председатель предыдущей сессии Абдулла Шахид закрыл 76-ю сессию Генассамблеи.Короши сказал, что в случае необходимости готов возобновить чрезвычайную спецсессию Генассамблеи, созванную ранее в этом году в связи с событиями на Украине.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, абдулла шахид, украина, генеральная ассамблея оон