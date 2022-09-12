https://ria.ru/20220912/konflikt-1816334528.html
Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине
Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.09.2022
Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине
Председатель 77-й сессии Генассамблеи, начинающейся во вторник, Чаба Короши призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возвращению к диалогу. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:01
2022-09-12T20:01
2022-09-12T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
абдулла шахид
украина
генеральная ассамблея оон
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель 77-й сессии Генассамблеи, начинающейся во вторник, Чаба Короши призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возвращению к диалогу.По его словам, этот конфликт "должен быть остановлен"."Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее. Я повторяю призыв стран-членов к немедленному прекращению огня, предоставлению беспрепятственного доступа для оказания гумпомощи и возвращению к диалогу и дипломатии", - сказал Короши журналистам.В понедельник он принес присягу на посту председателя сессии Генассамблеи. Перед этим председатель предыдущей сессии Абдулла Шахид закрыл 76-ю сессию Генассамблеи.Короши сказал, что в случае необходимости готов возобновить чрезвычайную спецсессию Генассамблеи, созванную ранее в этом году в связи с событиями на Украине.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, абдулла шахид, украина, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абдулла Шахид, Украина, Генеральная Ассамблея ООН
Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине
Новый глава ГА ООН Короши призвал прекратить конфликт на Украине, возобновить диалог