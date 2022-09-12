https://ria.ru/20220912/konduktor-1816273390.html

В Перми отстранили от работы кондуктора, севшую пассажирке на колени

В Перми отстранили от работы кондуктора, севшую пассажирке на колени - РИА Новости, 12.09.2022

В Перми отстранили от работы кондуктора, севшую пассажирке на колени

Перевозчик отстранил от работы кондуктора автобуса в Перми, которая села на колени к пассажирке, несмотря на ее недовольство, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:39

2022-09-12T16:39

2022-09-12T16:39

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ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Перевозчик отстранил от работы кондуктора автобуса в Перми, которая села на колени к пассажирке, несмотря на ее недовольство, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта.Ранее в соцсети появилось видео, по словам пользователей, снятое в автобусе №33 в Перми. На кадрах видно женщину-кондуктора, сидящую на коленях пассажирки. Девушка выражала недовольство поведением кондуктора и просила водителя вызвать полицию. Кондуктор в ответ настойчиво призывала девушку уйти и говорила пассажирам, что ее возмутило, как две девушки переглядывались. Пассажирка и ее подруга отвечали, что проезд они оплатили и не понимают, в чем дело. В пермском департаменте транспорта назвали поведение кондуктора автобуса недопустимым."Работодателем кондуктора является перевозчик. Он сообщил, что сейчас женщина отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств по инциденту, позднее к ней могут быть применены дисциплинарные санкции", - рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.Собеседник агентства пояснил, что пока не удалось установить причину поведения кондуктора.

https://ria.ru/20220119/ekaterinburg-1768524403.html

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происшествия, пермь, россия