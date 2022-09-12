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В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями - РИА Новости, 12.09.2022
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В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями
В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями - РИА Новости, 12.09.2022
В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями
Склад площадью 300 квадратных метров, где хранились колбасные изделия, сгорел в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:20
2022-09-12T19:56
происшествия
салават
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Склад площадью 300 квадратных метров, где хранились колбасные изделия, сгорел в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии."В 14.03 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в городе Салават, по улице Колхозная произошёл пожар в одноэтажном кирпичном здании склада готовой продукции размерами 30х10 метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 16.19 мск пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.На видео и фотографиях, опубликованных в Telegram-канале башкирских спасателей, видно, что в сгоревшем складе хранили колбасные изделия. На кадрах - ящики с обугленными колбасами и сосисками.
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салават
россия
республика башкортостан
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происшествия, салават, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салават, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:20 12.09.2022 (обновлено: 19:56 12.09.2022)
 
В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями

В башкирском Салавате сгорел склад с колбасными изделиями на площади 300 квадратных метров

© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Склад площадью 300 квадратных метров, где хранились колбасные изделия, сгорел в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В 14.03 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в городе Салават, по улице Колхозная произошёл пожар в одноэтажном кирпичном здании склада готовой продукции размерами 30х10 метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
1 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
2 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
3 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
1 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
2 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
3 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
Отмечается, что в 16.19 мск пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
На видео и фотографиях, опубликованных в Telegram-канале башкирских спасателей, видно, что в сгоревшем складе хранили колбасные изделия. На кадрах - ящики с обугленными колбасами и сосисками.
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ПроисшествияСалаватРоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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