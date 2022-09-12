https://ria.ru/20220912/kolbasa-1816289228.html

В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями

В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями - РИА Новости, 12.09.2022

В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями

Склад площадью 300 квадратных метров, где хранились колбасные изделия, сгорел в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:20

2022-09-12T17:20

2022-09-12T19:56

происшествия

салават

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 сен - РИА Новости. Склад площадью 300 квадратных метров, где хранились колбасные изделия, сгорел в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии."В 14.03 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в городе Салават, по улице Колхозная произошёл пожар в одноэтажном кирпичном здании склада готовой продукции размерами 30х10 метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 16.19 мск пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.На видео и фотографиях, опубликованных в Telegram-канале башкирских спасателей, видно, что в сгоревшем складе хранили колбасные изделия. На кадрах - ящики с обугленными колбасами и сосисками.

https://ria.ru/20220912/ogon-1816118175.html

салават

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, салават, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)