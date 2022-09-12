17:20 12.09.2022 (обновлено: 19:56 12.09.2022)
В Салавате сгорел склад с колбасными изделиями
В башкирском Салавате сгорел склад с колбасными изделиями на площади 300 квадратных метров
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
УФА, 12 сен - РИА Новости. Склад площадью 300 квадратных метров, где хранились колбасные изделия, сгорел в башкирском городе Салават, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В 14.03 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в городе Салават, по улице Колхозная произошёл пожар в одноэтажном кирпичном здании склада готовой продукции размерами 30х10 метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
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В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
2 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
© Фото : ГУМЧС России по Республике БашкортостанВ городе Салават сгорел склад колбасных изделий
3 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
1 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
2 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
3 из 3
В городе Салават сгорел склад колбасных изделий
© Фото : ГУМЧС России по Республике Башкортостан
Отмечается, что в 16.19 мск пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
На видео и фотографиях, опубликованных в Telegram-канале башкирских спасателей, видно, что в сгоревшем складе хранили колбасные изделия. На кадрах - ящики с обугленными колбасами и сосисками.