https://ria.ru/20220912/knopka-1816121933.html

В пермском вузе, где застрелили шесть человек, не было тревожной кнопки

В пермском вузе, где застрелили шесть человек, не было тревожной кнопки - РИА Новости, 12.09.2022

В пермском вузе, где застрелили шесть человек, не было тревожной кнопки

Администратор контрольно-пропускного пункта пермского вуза, где год назад первокурсник Тимур Бекмансуров устроил массовое убийство, не мог быстро вызвать... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:28

2022-09-12T11:28

2022-09-12T11:28

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

пермский государственный университет

пермь

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ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Администратор контрольно-пропускного пункта пермского вуза, где год назад первокурсник Тимур Бекмансуров устроил массовое убийство, не мог быстро вызвать полицию: у него на месте не было тревожной кнопки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дело о стрельбе в пермском университете краевой суд начал рассматривать неделю назад, 5 сентября. Сейчас проводится допрос потерпевших - их около 60 человек - и свидетелей. После этого будут изучаться доказательства и даст показания подсудимый Бекмансуров.Администратор КПП Дмитрий Булдаков рассказал в суде, что утром 20 сентября прошлого года он как обычно пришёл на работу и заступил на суточную смену. В его должностные обязанности входит: следить за сохранностью имущества вуза, урегулировать конфликты и организовывать эвакуацию при пожаре.После 11 часов мужчина услышал выстрелы, подошёл к окну пропускного пункта - мимо бежали студенты, их было несколько десятков."После них я тоже выбежал на территорию университета, стал набирать экстренные службы. Обернулся, увидел человека в чёрной одежде и каске, с оружием, оно было похоже на дробовик", - рассказал мужчина."На КПП из устройств только телефон, там дисковый набор, много времени нужно, чтобы набрать. Тревожной кнопки (на КПП) нет", - пояснил свои действия допрашиваемый.Бекмансуров следовал за сотрудником по дорожке и стрелял, Булдаков, уклоняясь от пуль, прыгнул в кусты. Потом мужчина увидел, как Бекмансуров заходит в один из корпусов. Через несколько минут из окон оттуда стали выпрыгивать студенты."Один из них, упав на землю, повредил спину. Я устроился под окнами, чтобы помогать им спускаться с высоты. Со мной был ещё мужчина. Приняли двоих-троих человек", - уточнил администратор.В какой-то момент мужчина почувствовал боль в спине - в него из окна другого корпуса выстрелил Бекмансуров."Я перекатился к стене здания. Там оставался до конца. Видел, что двое сотрудников полиции забежали внутрь, были интенсивная стрельба", - рассказал мужчина.На сегодняшнем заседании выступили ещё несколько потерпевших, одна из них - выпускница университета Анаида Михайлова - заявила к виновному иск на 100 тысяч рублей. Девушка при нападении на вуз была ранена в бок, из-за чего лишилась почки и получила два отверстия в печени."Заявляю исковые требования на минимальную сумму, на реабилитацию, которую теперь необходимо проходить ежегодно", - пояснила девушка.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Нападавшего обезвредил и задержал сотрудник ДПС Константин Калинин.Бекмансуров обвиняется в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и повреждении чужого имущества. Ему грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20220210/strelba-1772020074.html

https://ria.ru/20211216/professor-1764090139.html

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермский государственный университет, пермь