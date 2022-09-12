https://ria.ru/20220912/kniga-1816179752.html

Песков не знает, оставит ли Путин запись в книге памяти Елизаветы II

Песков не знает, оставит ли Путин запись в книге памяти Елизаветы II - РИА Новости, 12.09.2022

Песков не знает, оставит ли Путин запись в книге памяти Елизаветы II

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах главы государства Владимира Путина или других представителей Кремля оставить... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:38

2022-09-12T13:38

2022-09-12T13:38

умерла королева елизавета ii

елизавета ii

владимир путин

россия

великобритания

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах главы государства Владимира Путина или других представителей Кремля оставить запись в книге соболезнований, открытой в британском посольстве в связи со смертью королевы Елизаветы II.Ранее посольство Великобритании в Москве сообщило, что открывает книгу соболезнований в связи со смертью королевы, все желающие могут почтить память Елизаветы II с 12 по 16 сентября в здании дипмиссии."Мне неизвестно о таких планах. Соболезнования уже направлены", - сказал Песков журналистам.

россия

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

умерла королева елизавета ii, елизавета ii, владимир путин, россия, великобритания