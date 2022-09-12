Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220912/kino-1816110642.html
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.09.2022
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 49,4 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:10
2022-09-12T11:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
идрис эльба
тильда суинтон
федор добронравов
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814821776_435:0:3486:1716_1920x0_80_0_0_a55dab5a124b18f132186505a80bc2fd.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 49,4 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.Лента рассказывает о джинне (Идрис Эльба), который уже три тысячи лет следит за тем, как сменяются эпохи. Хозяева сосуда, в котором он живет, сменялись, но его так никто и не освободил. В наши дни судьба волшебного создания оказывается в руках Алетеи (Тильда Суинтон) — ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Вторую строчку рейтинга занял "Календарь ма(й)я", собравший 23 миллиона рублей. Он основан на повести Виктории Ледерман. В центре сюжета – приключения современных подростков. Таинственный камень заставит их жизни двигаться в обратном направлении. Главные роли в фильме исполнили школьники, начинающие актеры Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин. Также в картине снялись известные артисты – Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова и Сергей Горошко.На третьем месте российский фильм "Начать сначала" со сборами 18 миллионов рублей. По сюжету главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать с нуля – стать обычным физруком и сделать из местных мальчишек чемпионов. Впрочем, команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Четвертой стала мелодрама "После. Долго и счастливо" с кассой 17,2 миллиона рублей. Это продолжение франшизы по бестселлеру Анны Тодд о Тессе и Хардине. Их чувства неоспоримы, но внутренние проблемы героев разрушают отношения. "У Хардина столько демонов, но он старается стать лучше ради меня", – говорит Тесса. Ее бойфренд и сам понимает, что тянет любимую на дно.Замыкает рейтинг фильм Скотта Манна "Вышка" со сборами 17 миллионов рублей. Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
https://ria.ru/20220910/trailer-1815683767.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814821776_817:0:3105:1716_1920x0_80_0_0_e21b7843dd6e3d39753539c871d6c842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, идрис эльба, тильда суинтон, федор добронравов, россия, снг, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Идрис Эльба, Тильда Суинтон, Федор Добронравов, Россия, СНГ, что посмотреть
11:10 12.09.2022 (обновлено: 11:56 12.09.2022)
 
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Три тысячи лет желаний" возглавили прокат в России и СНГ в выходные, собрав 49,4 миллиона

© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 49,4 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.
Лента рассказывает о джинне (Идрис Эльба), который уже три тысячи лет следит за тем, как сменяются эпохи. Хозяева сосуда, в котором он живет, сменялись, но его так никто и не освободил. В наши дни судьба волшебного создания оказывается в руках Алетеи (Тильда Суинтон) — ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания.
© Киностудия им. М. Горького, КАРО-Продакшн (2022)Кадр из фильма "Календарь ма(й)я"
Кадр из фильма Календарь ма(й)я
© Киностудия им. М. Горького, КАРО-Продакшн (2022)
Кадр из фильма "Календарь ма(й)я"
Вторую строчку рейтинга занял "Календарь ма(й)я", собравший 23 миллиона рублей. Он основан на повести Виктории Ледерман. В центре сюжета – приключения современных подростков. Таинственный камень заставит их жизни двигаться в обратном направлении. Главные роли в фильме исполнили школьники, начинающие актеры Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин. Также в картине снялись известные артисты – Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова и Сергей Горошко.
На третьем месте российский фильм "Начать сначала" со сборами 18 миллионов рублей. По сюжету главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать с нуля – стать обычным физруком и сделать из местных мальчишек чемпионов. Впрочем, команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут.
© Мечта, 2021Кадр из фильма "Начать сначала"
Кадр из фильма Начать сначала
© Мечта, 2021
Кадр из фильма "Начать сначала"
Четвертой стала мелодрама "После. Долго и счастливо" с кассой 17,2 миллиона рублей. Это продолжение франшизы по бестселлеру Анны Тодд о Тессе и Хардине. Их чувства неоспоримы, но внутренние проблемы героев разрушают отношения. "У Хардина столько демонов, но он старается стать лучше ради меня", – говорит Тесса. Ее бойфренд и сам понимает, что тянет любимую на дно.
© CalMaple, Wattpad (2022)Кадр из фильма "После. Долго и счастливо"
Кадр из фильма После. Долго и счастливо
1 из 2
Кадр из фильма "После. Долго и счастливо"
© CalMaple, Wattpad (2022)
© Capstone Studios, 2022Кадр из фильма "Вышка"
Кадр из фильма Вышка
2 из 2
Кадр из фильма "Вышка"
© Capstone Studios, 2022
1 из 2
Кадр из фильма "После. Долго и счастливо"
© CalMaple, Wattpad (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Вышка"
© Capstone Studios, 2022
Замыкает рейтинг фильм Скотта Манна "Вышка" со сборами 17 миллионов рублей. Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
Дуэйн Джонсон в фильме Черный Адам
10 сентября, 05:00Культура
В трейлере "Черного Адама" появился персонаж из "Отряда самоубийц"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыИдрис ЭльбаТильда СуинтонФедор ДобронравовРоссияСНГчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала