11:10 12.09.2022 (обновлено: 11:56 12.09.2022)
Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
"Три тысячи лет желаний" возглавили прокат в России и СНГ в выходные, собрав 49,4 миллиона
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 49,4 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.
Лента рассказывает о джинне (Идрис Эльба), который уже три тысячи лет следит за тем, как сменяются эпохи. Хозяева сосуда, в котором он живет, сменялись, но его так никто и не освободил. В наши дни судьба волшебного создания оказывается в руках Алетеи (Тильда Суинтон) — ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания.
© Киностудия им. М. Горького, КАРО-Продакшн (2022)Кадр из фильма "Календарь ма(й)я"
© Киностудия им. М. Горького, КАРО-Продакшн (2022)
Кадр из фильма "Календарь ма(й)я"
Вторую строчку рейтинга занял "Календарь ма(й)я", собравший 23 миллиона рублей. Он основан на повести Виктории Ледерман. В центре сюжета – приключения современных подростков. Таинственный камень заставит их жизни двигаться в обратном направлении. Главные роли в фильме исполнили школьники, начинающие актеры Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин. Также в картине снялись известные артисты – Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова и Сергей Горошко.
На третьем месте российский фильм "Начать сначала" со сборами 18 миллионов рублей. По сюжету главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать с нуля – стать обычным физруком и сделать из местных мальчишек чемпионов. Впрочем, команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут.
© Мечта, 2021Кадр из фильма "Начать сначала"
© Мечта, 2021
Кадр из фильма "Начать сначала"
Четвертой стала мелодрама "После. Долго и счастливо" с кассой 17,2 миллиона рублей. Это продолжение франшизы по бестселлеру Анны Тодд о Тессе и Хардине. Их чувства неоспоримы, но внутренние проблемы героев разрушают отношения. "У Хардина столько демонов, но он старается стать лучше ради меня", – говорит Тесса. Ее бойфренд и сам понимает, что тянет любимую на дно.
© CalMaple, Wattpad (2022)Кадр из фильма "После. Долго и счастливо"
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Кадр из фильма "После. Долго и счастливо"
© CalMaple, Wattpad (2022)
© Capstone Studios, 2022Кадр из фильма "Вышка"
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Кадр из фильма "Вышка"
© Capstone Studios, 2022
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Кадр из фильма "После. Долго и счастливо"
© CalMaple, Wattpad (2022)
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Кадр из фильма "Вышка"
© Capstone Studios, 2022
Замыкает рейтинг фильм Скотта Манна "Вышка" со сборами 17 миллионов рублей. Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.