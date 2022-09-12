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В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации - РИА Новости, 12.09.2022
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации
На сайте Киевского горсовета обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:50
2022-09-12T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
киевский городской совет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На сайте Киевского горсовета обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект переименовали в Литовский.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении властей переименовать 95 улиц в Киеве. Будущие названия, по его словам, "должны увековечить память об определяющих исторических событиях Украины, а также об известных деятелей и героев, которые прославляли Украину"."По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании еще нескольких десятков городских объектов. До конца сентября будет проведено голосование за переименование остальных улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей", – заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко. По его словам, переименовали около 40 улиц, переулков, площадей, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией. В частности, проспект Минский переименовали в Литовский, улицу Декабристов - в улицу Братства тарасовцев, проспект Героев Сталинграда – в проспект Владимира Ивасюка."Украинцы отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для 294 киевских улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей в приложении "Киев цифровой", - добавил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220909/bandera-1815695556.html
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в мире, виталий кличко, киев, украина, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Киевский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:50 12.09.2022 (обновлено: 17:55 12.09.2022)
 
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации

Киевский горсовет опубликовал указ о переименовании 40 улиц в рамках дерусификации

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На сайте Киевского горсовета обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект переименовали в Литовский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении властей переименовать 95 улиц в Киеве. Будущие названия, по его словам, "должны увековечить память об определяющих исторических событиях Украины, а также об известных деятелей и героев, которые прославляли Украину".
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"По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании еще нескольких десятков городских объектов. До конца сентября будет проведено голосование за переименование остальных улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей", – заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко. По его словам, переименовали около 40 улиц, переулков, площадей, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией. В частности, проспект Минский переименовали в Литовский, улицу Декабристов - в улицу Братства тарасовцев, проспект Героев Сталинграда – в проспект Владимира Ивасюка.
"Украинцы отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для 294 киевских улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей в приложении "Киев цифровой", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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