17:50 12.09.2022 (обновлено: 17:55 12.09.2022)
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации
Киевский горсовет опубликовал указ о переименовании 40 улиц в рамках дерусификации
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На сайте Киевского горсовета обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект переименовали в Литовский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении властей переименовать 95 улиц в Киеве. Будущие названия, по его словам, "должны увековечить память об определяющих исторических событиях Украины, а также об известных деятелей и героев, которые прославляли Украину".
"По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании еще нескольких десятков городских объектов. До конца сентября будет проведено голосование за переименование остальных улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей", – заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко. По его словам, переименовали около 40 улиц, переулков, площадей, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией. В частности, проспект Минский переименовали в Литовский, улицу Декабристов - в улицу Братства тарасовцев, проспект Героев Сталинграда – в проспект Владимира Ивасюка.
"Украинцы отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для 294 киевских улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей в приложении "Киев цифровой", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.