https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html

В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации

В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации - РИА Новости, 12.09.2022

В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации

На сайте Киевского горсовета обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:50

2022-09-12T17:50

2022-09-12T17:55

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На сайте Киевского горсовета обнародован список из 40 улиц и проспектов, которые переименовали в рамках процесса "дерусификации", в частности, Минский проспект переименовали в Литовский.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении властей переименовать 95 улиц в Киеве. Будущие названия, по его словам, "должны увековечить память об определяющих исторических событиях Украины, а также об известных деятелей и героев, которые прославляли Украину"."По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании еще нескольких десятков городских объектов. До конца сентября будет проведено голосование за переименование остальных улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей", – заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко. По его словам, переименовали около 40 улиц, переулков, площадей, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией. В частности, проспект Минский переименовали в Литовский, улицу Декабристов - в улицу Братства тарасовцев, проспект Героев Сталинграда – в проспект Владимира Ивасюка."Украинцы отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для 294 киевских улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей в приложении "Киев цифровой", - добавил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220909/bandera-1815695556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виталий кличко, киев, украина, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр