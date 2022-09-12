https://ria.ru/20220912/khimki-1816260404.html

В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан

В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан - РИА Новости, 12.09.2022

В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан

В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:08

2022-09-12T16:08

2022-09-12T16:11

химки

праздник

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа.Программа празднования охватила все парки и скверы Химок. В парках "Экоберег", "Подрезково", "Дубки", парке имени А. Величко, сквере "Юбилейный", "Юность" и сквере М. Рубцовой прошёл фестиваль "Химки - я горжусь!", а также выставки, спортивные состязания и мастер-классы для химчан всех возрастов.В честь 83-й годовщины города в Химках на стадионе "Родина" прошел гала-концерт с участием звёзд российской эстрады."Химки – совсем молодой, но развитый и динамичный город. Химки – это вы! 300 тысяч активных, талантливых, замечательных людей! Вместе с вами будем работать над тем, чтобы наш город становился комфортнее и еще лучше", - сказал глав городского округа Дмитрий Волошин, выступая перед тысячами жителей с поздравительным словом.

https://ria.ru/20220829/khimki-1812901179.html

химки

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Артем Смирнов

химки, праздник