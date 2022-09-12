Рейтинг@Mail.ru
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/khimki-1816260404.html
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан - РИА Новости, 12.09.2022
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан
В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:08
2022-09-12T16:11
химки
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816257934_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_b8302ef1002727ad536ea31c31ff4478.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа.Программа празднования охватила все парки и скверы Химок. В парках "Экоберег", "Подрезково", "Дубки", парке имени А. Величко, сквере "Юбилейный", "Юность" и сквере М. Рубцовой прошёл фестиваль "Химки - я горжусь!", а также выставки, спортивные состязания и мастер-классы для химчан всех возрастов.В честь 83-й годовщины города в Химках на стадионе "Родина" прошел гала-концерт с участием звёзд российской эстрады."Химки – совсем молодой, но развитый и динамичный город. Химки – это вы! 300 тысяч активных, талантливых, замечательных людей! Вместе с вами будем работать над тем, чтобы наш город становился комфортнее и еще лучше", - сказал глав городского округа Дмитрий Волошин, выступая перед тысячами жителей с поздравительным словом.
https://ria.ru/20220829/khimki-1812901179.html
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816257934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d851438cf4deb46510d348b462851bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки, праздник
Химки, Праздник
16:08 12.09.2022 (обновлено: 16:11 12.09.2022)
 

В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан

© Фото : пресс-служба городского округа ХимкиПразднование Дня города Химки
Празднование Дня города Химки - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : пресс-служба городского округа Химки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа.
Программа празднования охватила все парки и скверы Химок. В парках "Экоберег", "Подрезково", "Дубки", парке имени А. Величко, сквере "Юбилейный", "Юность" и сквере М. Рубцовой прошёл фестиваль "Химки - я горжусь!", а также выставки, спортивные состязания и мастер-классы для химчан всех возрастов.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
29 августа, 14:52
Глава Химок Волошин: в горокруге реализуют комплекс экопроектов
В честь 83-й годовщины города в Химках на стадионе "Родина" прошел гала-концерт с участием звёзд российской эстрады.
"Химки – совсем молодой, но развитый и динамичный город. Химки – это вы! 300 тысяч активных, талантливых, замечательных людей! Вместе с вами будем работать над тем, чтобы наш город становился комфортнее и еще лучше", - сказал глав городского округа Дмитрий Волошин, выступая перед тысячами жителей с поздравительным словом.
 
ХимкиПраздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала