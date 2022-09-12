https://ria.ru/20220912/khimki-1816260404.html
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан - РИА Новости, 12.09.2022
В праздновании Дня Химок приняли участие 25 тысяч горожан
В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:08
2022-09-12T16:08
2022-09-12T16:11
химки
праздник
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа.Программа празднования охватила все парки и скверы Химок. В парках "Экоберег", "Подрезково", "Дубки", парке имени А. Величко, сквере "Юбилейный", "Юность" и сквере М. Рубцовой прошёл фестиваль "Химки - я горжусь!", а также выставки, спортивные состязания и мастер-классы для химчан всех возрастов.В честь 83-й годовщины города в Химках на стадионе "Родина" прошел гала-концерт с участием звёзд российской эстрады."Химки – совсем молодой, но развитый и динамичный город. Химки – это вы! 300 тысяч активных, талантливых, замечательных людей! Вместе с вами будем работать над тем, чтобы наш город становился комфортнее и еще лучше", - сказал глав городского округа Дмитрий Волошин, выступая перед тысячами жителей с поздравительным словом.
https://ria.ru/20220829/khimki-1812901179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, праздник
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В праздновании Дня города Химки, который отмечался в субботу, 10 сентября, приняли участие 25 тысяч химчан, сообщает пресс-служба городского округа.
Программа празднования охватила все парки и скверы Химок. В парках "Экоберег", "Подрезково", "Дубки", парке имени А. Величко, сквере "Юбилейный", "Юность" и сквере М. Рубцовой прошёл фестиваль "Химки - я горжусь!", а также выставки, спортивные состязания и мастер-классы для химчан всех возрастов.
В честь 83-й годовщины города в Химках
на стадионе "Родина" прошел гала-концерт с участием звёзд российской эстрады.
"Химки – совсем молодой, но развитый и динамичный город. Химки – это вы! 300 тысяч активных, талантливых, замечательных людей! Вместе с вами будем работать над тем, чтобы наш город становился комфортнее и еще лучше", - сказал глав городского округа Дмитрий Волошин, выступая перед тысячами жителей с поздравительным словом.