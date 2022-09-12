https://ria.ru/20220912/kherson-1816131700.html
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой
Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:53
2022-09-12T11:53
2022-09-12T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:53 12.09.2022 (обновлено: 12:07 12.09.2022)
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой
Херсонские власти назвали харьковский сценарий у ВСУ в регионе невозможным