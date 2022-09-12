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Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kherson-1816131700.html
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой
Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:53
2022-09-12T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:53 12.09.2022 (обновлено: 12:07 12.09.2022)
 
Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой

Херсонские власти назвали харьковский сценарий у ВСУ в регионе невозможным

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
"Ситуация контролируемая. Харьковский вариант на данном этапе просто невозможен. У нас есть объективные на то причины. Никакой паники в городе нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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