https://ria.ru/20220912/kherson-1816131700.html

Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой

Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой - РИА Новости, 12.09.2022

Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта контролируемой

Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:53

2022-09-12T11:53

2022-09-12T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на херсонской линии фронта контролируемая, харьковский вариант наступления украинских войск невозможен, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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