https://ria.ru/20220912/kherson-1816104964.html
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает - РИА Новости, 12.09.2022
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает
Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, по всему периметру региона российской армией выстроены линии защиты, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:12
2022-09-12T10:12
2022-09-12T10:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
в мире
кирилл стремоусов
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, по всему периметру региона российской армией выстроены линии защиты, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты, и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает. В городе Херсоне всё спокойно и никакой паники нет", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его мнению, украинские войска провалили наступление на Херсонскую область. Причин для паники нет. "Никто никуда не наступает, более того, никто ничего не захватывает. Нацисты провалили наступление на Херсон и Херсонскую область. У нас сегодня тишина. Возможно, тишина перед бурей, но мы готовы стоять до конца и наш русский город Херсон сдавать никто никому не собирается", - пишет Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220907/rossiya-1815195193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, В мире, Кирилл Стремоусов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
10:12 12.09.2022 (обновлено: 10:29 12.09.2022)
Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВС России по периметру региона выстроили линии защиты