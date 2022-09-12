https://ria.ru/20220912/kherson-1816077334.html

В Херсоне прогремели пять взрывов

В Херсоне прогремели пять взрывов - РИА Новости, 12.09.2022

В Херсоне прогремели пять взрывов

По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работают российские системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:34

2022-09-12T02:34

2022-09-12T07:28

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

херсонская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работают российские системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В ночном небе не было видно следов зенитных ракет, но слышались звуки взрывов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/opros-1815152855.html

херсон

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсон, в мире, херсонская область , украина, россия