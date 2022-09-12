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В Херсоне прогремели пять взрывов - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kherson-1816077334.html
В Херсоне прогремели пять взрывов
В Херсоне прогремели пять взрывов - РИА Новости, 12.09.2022
В Херсоне прогремели пять взрывов
По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работают российские системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:34
2022-09-12T07:28
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
херсонская область
украина
россия
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ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работают российские системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В ночном небе не было видно следов зенитных ракет, но слышались звуки взрывов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/opros-1815152855.html
херсон
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херсон, в мире, херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Херсонская область , Украина, Россия
02:34 12.09.2022 (обновлено: 07:28 12.09.2022)
 
В Херсоне прогремели пять взрывов

В Херсоне прогремели пять мощных взрывов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работают российские системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
В ночном небе не было видно следов зенитных ракет, но слышались звуки взрывов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреХерсонская областьУкраинаРоссия
 
 
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