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В Харькове отключились электричество и водоснабжение - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kharkov-1816199521.html
В Харькове отключились электричество и водоснабжение
В Харькове отключились электричество и водоснабжение - РИА Новости, 12.09.2022
В Харькове отключились электричество и водоснабжение
В Харькове отключилось электричество и прекратилась подача воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:09
2022-09-12T15:32
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
владимир зеленский
харьковская область
сумская область
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Харькове отключилось электричество и прекратилась подача воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Кроме того, в Харькове перестал работать метрополитен. Как сообщают СМИ, наблюдаются также перебои с интернетом.Местные СМИ накануне писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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харьков, в мире, владимир зеленский, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Владимир Зеленский, Харьковская область, Сумская область
14:09 12.09.2022 (обновлено: 15:32 12.09.2022)
 
В Харькове отключились электричество и водоснабжение

Мэр Харькова Терехов сообщил об отключении света и остановке водоснабжения в городе

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Харькове отключилось электричество и прекратилась подача воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

"Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", — написал он.

Кроме того, в Харькове перестал работать метрополитен. Как сообщают СМИ, наблюдаются также перебои с интернетом.
Местные СМИ накануне писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреВладимир ЗеленскийХарьковская областьСумская область
 
 
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