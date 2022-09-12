https://ria.ru/20220912/kharkov-1816199521.html

В Харькове отключились электричество и водоснабжение

В Харькове отключились электричество и водоснабжение - РИА Новости, 12.09.2022

В Харькове отключились электричество и водоснабжение

В Харькове отключилось электричество и прекратилась подача воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:09

2022-09-12T14:09

2022-09-12T15:32

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

владимир зеленский

харьковская область

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Харькове отключилось электричество и прекратилась подача воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Кроме того, в Харькове перестал работать метрополитен. Как сообщают СМИ, наблюдаются также перебои с интернетом.Местные СМИ накануне писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/ukraina-1816061212.html

харьков

харьковская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, владимир зеленский, харьковская область, сумская область