https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html

Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ

Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ - РИА Новости, 12.09.2022

Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ

Численность украинских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, российские войска отвели для сохранения личного состава, сказал глава... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:11

2022-09-12T11:11

2022-09-12T11:30

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Численность украинских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, российские войска отвели для сохранения личного состава, сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр