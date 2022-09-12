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Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html
Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ
Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ - РИА Новости, 12.09.2022
Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ
Численность украинских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, российские войска отвели для сохранения личного состава, сказал глава... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:11
2022-09-12T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Численность украинских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, российские войска отвели для сохранения личного состава, сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:11 12.09.2022 (обновлено: 11:30 12.09.2022)
 
Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ

Глава Харьковской ВГА Ганчев: на направлении численность ВСУ была больше раз в восемь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Численность украинских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, российские войска отвели для сохранения личного состава, сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
"Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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