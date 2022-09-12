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Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией - РИА Новости, 12.09.2022
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Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией
Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией - РИА Новости, 12.09.2022
Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в понедельник в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:16
2022-09-12T20:28
хамас
россия
сергей лавров
исмаил хания
ближний восток
организация освобождения палестины
генеральная ассамблея оон
палестина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в понедельник в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в дипведомстве."В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", - указали в МИД РФ.Также сообщается, что в тот же день развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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хамас, россия, сергей лавров, исмаил хания, ближний восток, организация освобождения палестины, генеральная ассамблея оон, палестина, в мире
Хамас, Россия, Сергей Лавров, Исмаил Хания, Ближний Восток, Организация освобождения Палестины, Генеральная Ассамблея ООН, Палестина, В мире
20:16 12.09.2022 (обновлено: 20:28 12.09.2022)
 
Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией

Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Ханией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в понедельник в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в дипведомстве.
"12 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял председателя Политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, находящегося в Москве во главе делегации этого палестинского движения", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", - указали в МИД РФ.
Также сообщается, что в тот же день развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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ХамасРоссияСергей ЛавровИсмаил ХанияБлижний ВостокОрганизация освобождения ПалестиныГенеральная Ассамблея ООНПалестинаВ мире
 
 
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