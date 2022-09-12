https://ria.ru/20220912/khamas-1816336752.html

Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией

Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией - РИА Новости, 12.09.2022

Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в понедельник в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:16

2022-09-12T20:16

2022-09-12T20:28

хамас

россия

сергей лавров

исмаил хания

ближний восток

организация освобождения палестины

генеральная ассамблея оон

палестина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в понедельник в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в дипведомстве."В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", - указали в МИД РФ.Также сообщается, что в тот же день развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20220805/gaza-1807615339.html

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ближний восток

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хамас, россия, сергей лавров, исмаил хания, ближний восток, организация освобождения палестины, генеральная ассамблея оон, палестина, в мире