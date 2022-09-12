https://ria.ru/20220912/keshbek-1816149527.html
Эксперты назвали самые популярные российские курорты по акции с кешбэком
Эксперты назвали самые популярные российские курорты по акции с кешбэком - РИА Новости, 12.09.2022
Эксперты назвали самые популярные российские курорты по акции с кешбэком
Почти четверть туров на курорты России за последние две недели были приобретены по акции с кешбэком, в лидерах остается Кубань, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:01
2022-09-12T16:01
2022-09-12T16:37
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти четверть туров на курорты России за последние две недели были приобретены по акции с кешбэком, в лидерах остается Кубань, сообщили РИА Новости представители отрасли.Управляющий директор "Слетать.ру" Евгений Данилович отметил, что наибольшим спросом у путешественников пользовались курорты Краснодарского края — туры в регион составили 55 процентов от общего числа заявок по компании. Также активно раскупались путевки в Санкт-Петербург, Калининград, Москву и Махачкалу."В целом картина бронирований в этом году стала более разнообразной — наши клиенты выбирают для отдыха практически все регионы России и активно покупают экскурсионные туры", — добавил он."По данным Level.Travel, спрос на путевки на российские курорты вырос на 112 процентов за время действия акции Ростуризма с 25 августа по 10 сентября. Почти четверть приобретены по кешбэку. Средний чек составил 46,2 тысячи рублей, а средний возврат — 9,2 тысячи", — рассказали в пресс-службе сервиса.Отмечается, что активнее всего кешбэком пользовались москвичи — 57 процентов, при этом доля туристов из регионов за время акции выросла с 25 до 43 процентов. В лидерах — жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. Глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточно экономического форума в интервью РИА Новости сообщала, что россияне с 25 августа по 7 сентября приобрели туров с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, возврат составил 1,7 миллиарда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм, туристы
16:01 12.09.2022 (обновлено: 16:37 12.09.2022)
Эксперты назвали самые популярные российские курорты по акции с кешбэком
Эксперты: четверть путевок на курорты России за последние две недели куплены с кешбэком
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти четверть туров на курорты России за последние две недели были приобретены по акции с кешбэком, в лидерах остается Кубань, сообщили РИА Новости представители отрасли.
Управляющий директор "Слетать.ру" Евгений Данилович отметил, что наибольшим спросом у путешественников пользовались курорты Краснодарского края — туры в регион составили 55 процентов от общего числа заявок по компании. Также активно раскупались путевки в Санкт-Петербург, Калининград, Москву и Махачкалу.
"В целом картина бронирований в этом году стала более разнообразной — наши клиенты выбирают для отдыха практически все регионы России и активно покупают экскурсионные туры", — добавил он.
"По данным Level.Travel, спрос на путевки на российские курорты вырос на 112 процентов за время действия акции Ростуризма с 25 августа по 10 сентября. Почти четверть приобретены по кешбэку. Средний чек составил 46,2 тысячи рублей, а средний возврат — 9,2 тысячи", — рассказали в пресс-службе сервиса.
Отмечается, что активнее всего кешбэком пользовались москвичи — 57 процентов, при этом доля туристов из регионов за время акции выросла с 25 до 43 процентов. В лидерах — жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточно экономического форума в интервью РИА Новости сообщала
, что россияне с 25 августа по 7 сентября приобрели туров с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, возврат составил 1,7 миллиарда.