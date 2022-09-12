Рейтинг@Mail.ru
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220912/keshbek-1816104545.html
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком - РИА Новости, 12.09.2022
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком
За время осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей, но это еще не окончательные цифры, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:40
2022-09-12T13:40
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815066513_0:259:1190:928_1920x0_80_0_0_9a139271ac7700e863e0a74debfa64af.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За время осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей, но это еще не окончательные цифры, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Двести тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы. Туристы купили путевки (в период с 25 августа по 5 сентября — ред.) на 5,5 миллиарда рублей, а кешбэк составил более 1 миллиарда", — сказала Догузова.Акция с кешбэком в 20 процентов стартовала 25 августа, а завершилась 10 сентября. Окончательные результаты продаж подведут в ближайшее время.Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
https://ria.ru/20220906/keshbek-1814760774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815066513_0:219:1190:1112_1920x0_80_0_0_ba471c898ca20f68a21e972dc4ab891f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм, туристы
13:40 12.09.2022
 
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком

Догузова: за время акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей

© Фото предоставлено пресс-службой РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За время осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей, но это еще не окончательные цифры, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Двести тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы. Туристы купили путевки (в период с 25 августа по 5 сентября — ред.) на 5,5 миллиарда рублей, а кешбэк составил более 1 миллиарда", — сказала Догузова.
Акция с кешбэком в 20 процентов стартовала 25 августа, а завершилась 10 сентября. Окончательные результаты продаж подведут в ближайшее время.
Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
Гости в парке развлечений Сочи Парк - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 11:37Туризм
Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка
 
ТуризмЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)КешбэкНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала