https://ria.ru/20220912/keshbek-1816104545.html
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком - РИА Новости, 12.09.2022
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком
За время осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей, но это еще не окончательные цифры, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:40
2022-09-12T13:40
2022-09-12T13:40
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За время осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей, но это еще не окончательные цифры, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Двести тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы. Туристы купили путевки (в период с 25 августа по 5 сентября — ред.) на 5,5 миллиарда рублей, а кешбэк составил более 1 миллиарда", — сказала Догузова.Акция с кешбэком в 20 процентов стартовала 25 августа, а завершилась 10 сентября. Окончательные результаты продаж подведут в ближайшее время.Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
https://ria.ru/20220906/keshbek-1814760774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В Ростуризме рассказали, сколько россияне потратили на путевки с кешбэком
Догузова: за время акции с кешбэком россияне приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей