Рейтинг@Mail.ru
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/kaliningrad-1816109668.html
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита - РИА Новости, 12.09.2022
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита
Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:36
2022-09-12T10:55
калининград
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150049/47/1500494799_0:130:2785:1697_1920x0_80_0_0_194caa39502c4f912e538b3b9f10f580.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150049/47/1500494799_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ea93bccf90c59a83f742a2feb55cc58c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, экономика, михаил мишустин
Калининград, Экономика, Михаил Мишустин
10:36 12.09.2022 (обновлено: 10:55 12.09.2022)
 
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита

Мишустин: Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
10:39
На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей
 
КалининградЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала