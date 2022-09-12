https://ria.ru/20220912/kaliningrad-1816109668.html

Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита

Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита - РИА Новости, 12.09.2022

Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита

Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:36

2022-09-12T10:36

2022-09-12T10:55

калининград

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, экономика, михаил мишустин