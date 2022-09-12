https://ria.ru/20220912/kaliningrad-1816109668.html
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита - РИА Новости, 12.09.2022
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита
Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:36
2022-09-12T10:36
2022-09-12T10:55
калининград
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, экономика, михаил мишустин
Калининград, Экономика, Михаил Мишустин
10:36 12.09.2022 (обновлено: 10:55 12.09.2022)
Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита
Мишустин: Калининграду выделят 5,5 миллиарда рублей после ограничения транзита