https://ria.ru/20220912/kadyrov-1816165684.html

Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков

Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022

Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров достаточно часто общаются, пока в графике общения не запланировано, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:12

2022-09-12T13:12

2022-09-12T13:47

владимир путин

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

политика

россия

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/10/1558111059_0:102:2881:1723_1920x0_80_0_0_20080adbe8ac330fd1804323d5bf3023.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров достаточно часто общаются, пока в графике общения не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли у главы государства какие-либо контакты с Кадыровым в связи с его заявлениями о ходе спецоперации, который он мог бы обсудить с высшим руководством.Кадыров ранее заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем. Глава Чечни также сообщил, что "если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции", он будет "выходить на руководство министерства обороны и руководство страны", чтобы "разъяснить им ситуацию".Последний телефонный разговор Путина и Кадырова состоялся 6 сентября, президент позвонил главе Чечни и поздравил его, а также в его лице всех жителей региона со 100-летием образования республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html

https://ria.ru/20220912/ukraina-1816109799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, рамзан кадыров, политика, россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, ситуация в днр и лнр