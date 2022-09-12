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Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kadyrov-1816165684.html
Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков
Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022
Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров достаточно часто общаются, пока в графике общения не запланировано, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:12
2022-09-12T13:47
владимир путин
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
политика
россия
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров достаточно часто общаются, пока в графике общения не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли у главы государства какие-либо контакты с Кадыровым в связи с его заявлениями о ходе спецоперации, который он мог бы обсудить с высшим руководством.Кадыров ранее заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем. Глава Чечни также сообщил, что "если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции", он будет "выходить на руководство министерства обороны и руководство страны", чтобы "разъяснить им ситуацию".Последний телефонный разговор Путина и Кадырова состоялся 6 сентября, президент позвонил главе Чечни и поздравил его, а также в его лице всех жителей региона со 100-летием образования республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html
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владимир путин, рамзан кадыров, политика, россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:12 12.09.2022 (обновлено: 13:47 12.09.2022)
 
Путин пока не планирует нового разговора с Кадыровым, заявил Песков

Песков заявил, что в графике Путина пока не запланировано общение с Кадыровым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров достаточно часто общаются, пока в графике общения не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли у главы государства какие-либо контакты с Кадыровым в связи с его заявлениями о ходе спецоперации, который он мог бы обсудить с высшим руководством.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 15:10Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал об истинных целях спецоперации на Украине
Кадыров ранее заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем. Глава Чечни также сообщил, что "если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции", он будет "выходить на руководство министерства обороны и руководство страны", чтобы "разъяснить им ситуацию".
Последний телефонный разговор Путина и Кадырова состоялся 6 сентября, президент позвонил главе Чечни и поздравил его, а также в его лице всех жителей региона со 100-летием образования республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Ждите сюрпризов – Делимханов вернулся в зону спецоперации и анонсировал наступление
Вчера, 10:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРамзан КадыровПолитикаРоссияЧеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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