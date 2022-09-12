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Текслер рассказал о промышленной ипотеке в Челябинской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220912/ipoteka-1816316601.html
Текслер рассказал о промышленной ипотеке в Челябинской области
Текслер рассказал о промышленной ипотеке в Челябинской области - РИА Новости, 12.09.2022
Текслер рассказал о промышленной ипотеке в Челябинской области
Промышленная ипотека, стартовавшая в России с 7 сентября, позволит малым и средним предприятиям Челябинской области начать реализацию интересных и больших... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:48
2022-09-12T18:48
челябинская область
экономика
алексей текслер
россия
челябинская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
денис мантуров
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Промышленная ипотека, стартовавшая в России с 7 сентября, позволит малым и средним предприятиям Челябинской области начать реализацию интересных и больших проектов, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Глава региона на аппаратном совещании поднял тему участия малых и средних предприятий области в новой федеральной программе по промышленной ипотеке. Региональному минпрому и его главе Павлу Рыжему Текслер поручил активно продвигать эту меру поддержки среди малых и средних промышленных предприятий, отдельный приоритет - импортозамещающим и импортоопережающим предприятиям."Благодаря промышленной ипотеке нашим малым и средним предприятиям можно реализовывать большие и интересные проекты. Прошу держать вопрос на особом контроле и докладывать о реализации этих программ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Премьер РФ Михаил Мишустин ранее утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства. По его словам, этот механизм позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в других сферах экономики. "Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен", – цитирует пресс-служба слова Мишустина.Зампред правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснял, что снижение издержек на приобретение новых производственных площадей ускорит запуск серийного выпуска критической номенклатуры, в первую очередь необходимой для достижения технологического суверенитета, это порядка 2 тысяч позиций по сырью, материалам и комплектующим. Продукция будет выходить на рынок с опережением, сообщал Мантуров."Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3%. Их реестр согласно разработанным, абсолютно прозрачным критериям формирует Минэкономразвития. Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 миллионов рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости", - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга России.Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий отметил, что это более чем своевременная мера поддержки, ее очень ждали. "Многим предприятиям Южного Урала для дальнейшего успешного развития и расширения номенклатуры выпускаемой продукции крайне необходимы новые готовые промышленные площадки. Запуск промышленной ипотеки – это важнейшее решение. Мы призываем всех заинтересованных лиц внимательно ознакомиться с проектом постановления и дать обратную связь о своих потребностях напрямую в Минпромторг РФ или через наше министерство. Вместе с деловыми кругами, с областным Союзом промышленников и предпринимателей мы изучим всю информацию, чтобы в итоге новый механизм поддержки стал максимально доступным и эффективным", - цитирует пресс-служба слова Рыжего.
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экономика, алексей текслер, россия, челябинская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), денис мантуров
Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Россия, Челябинская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Денис Мантуров
18:48 12.09.2022
 
Текслер рассказал о промышленной ипотеке в Челябинской области

Текслер: промышленная ипотека позволит челябинским предприятиям реализовать проекты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Текслер
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Промышленная ипотека, стартовавшая в России с 7 сентября, позволит малым и средним предприятиям Челябинской области начать реализацию интересных и больших проектов, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Глава региона на аппаратном совещании поднял тему участия малых и средних предприятий области в новой федеральной программе по промышленной ипотеке. Региональному минпрому и его главе Павлу Рыжему Текслер поручил активно продвигать эту меру поддержки среди малых и средних промышленных предприятий, отдельный приоритет - импортозамещающим и импортоопережающим предприятиям.
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"Благодаря промышленной ипотеке нашим малым и средним предприятиям можно реализовывать большие и интересные проекты. Прошу держать вопрос на особом контроле и докладывать о реализации этих программ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Премьер РФ Михаил Мишустин ранее утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства. По его словам, этот механизм позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в других сферах экономики. "Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен", – цитирует пресс-служба слова Мишустина.
Зампред правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснял, что снижение издержек на приобретение новых производственных площадей ускорит запуск серийного выпуска критической номенклатуры, в первую очередь необходимой для достижения технологического суверенитета, это порядка 2 тысяч позиций по сырью, материалам и комплектующим. Продукция будет выходить на рынок с опережением, сообщал Мантуров.
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"Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3%. Их реестр согласно разработанным, абсолютно прозрачным критериям формирует Минэкономразвития. Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 миллионов рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости", - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга России.
Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий отметил, что это более чем своевременная мера поддержки, ее очень ждали. "Многим предприятиям Южного Урала для дальнейшего успешного развития и расширения номенклатуры выпускаемой продукции крайне необходимы новые готовые промышленные площадки. Запуск промышленной ипотеки – это важнейшее решение. Мы призываем всех заинтересованных лиц внимательно ознакомиться с проектом постановления и дать обратную связь о своих потребностях напрямую в Минпромторг РФ или через наше министерство. Вместе с деловыми кругами, с областным Союзом промышленников и предпринимателей мы изучим всю информацию, чтобы в итоге новый механизм поддержки стал максимально доступным и эффективным", - цитирует пресс-служба слова Рыжего.
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Челябинская областьЭкономикаАлексей ТекслерРоссияЧелябинская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Денис Мантуров
 
 
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