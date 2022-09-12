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ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово из HIMARS - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/himars-1816091253.html
ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово из HIMARS
ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово из HIMARS - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово из HIMARS
Украинские войска за два часа обстреляли город Докучаевск и поселок Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике, выпущено девять ракет из американского РСЗО... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:43
2022-09-12T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
докучаевск
bae systems
lockheed martin
нато
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли город Докучаевск и поселок Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике, выпущено девять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По уточненной информации: В 00:35 с направления населенного пункта Курахово в направлении населенного пункта Докучаевск: выпущено шесть ракет из РСЗО "HIMARS"… В 02:15 с направления населенного пункта Часов Яр в направлении населенного пункта Карло-Марксово: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS", говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 5.30 и 7.30 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Зайцево, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 125 миллиметров из танка, уточнило ведомство.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
https://ria.ru/20220912/elektrichestvo-1816086169.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, докучаевск, bae systems, lockheed martin , нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Докучаевск, BAE Systems, Lockheed Martin , НАТО
08:43 12.09.2022
 
ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово из HIMARS

Украинские военные выпустили девять ракет из HIMARS по Докучаевску и Карло-Марксово

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли город Докучаевск и поселок Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике, выпущено девять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По уточненной информации: В 00:35 с направления населенного пункта Курахово в направлении населенного пункта Докучаевск: выпущено шесть ракет из РСЗО "HIMARS"… В 02:15 с направления населенного пункта Часов Яр в направлении населенного пункта Карло-Марксово: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS", говорится в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 5.30 и 7.30 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Зайцево, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 125 миллиметров из танка, уточнило ведомство.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДокучаевскBAE SystemsLockheed MartinНАТО
 
 
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