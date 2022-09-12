https://ria.ru/20220912/grant-1816132791.html
Оренбуржец выиграл грант Минсельхоза на развитие агропроекта
Оренбуржец выиграл грант Минсельхоза на развитие агропроекта - РИА Новости, 12.09.2022
Оренбуржец выиграл грант Минсельхоза на развитие агропроекта
Оренбургский фермер Фаниль Аблязов выиграл грант "Агротуризм" Минсельхоза на развитие проекта "Оренбургский пуховый платок – сохраняя традиции", сообщает... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:04
2022-09-12T12:04
2022-09-12T12:04
оренбургская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816134785_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_152abbe9921b95f0c95fcf5afd044c7e.jpg
ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Оренбургский фермер Фаниль Аблязов выиграл грант "Агротуризм" Минсельхоза на развитие проекта "Оренбургский пуховый платок – сохраняя традиции", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."На конкурсный отбор проектов "Агротуризм" на 2023 год в Минсельхоз России поступило 223 заявки из 63 регионов страны. По решению конкурсной комиссии победителями отбора признаны 73 проекта из 50 субъектов РФ, в том числе проект Аблязова, который планируется к реализации на территории села Нежинка Оренбургского района",- передает пресс-служба.Цель проекта – сохранение и развитие пуховязального промысла в Оренбургской области путем приобщения туристов к истории и традициям создания Оренбургского пухового платка.Сейчас фермерское хозяйство представляет собой "фабрику" с полным циклом производства: от разведения настоящих оренбургских пуховых коз на собственных фермах, классификации пуха во время чески козы, переработки, пропаривания, прядения до вязания изделий вручную. Численность коз в хозяйстве насчитывает порядка полутора тысяч голов. Весь объем произведенного сырья передается в производство потребительского кооператива "Оренбургские пуховницы".В рамках реализации проекта для агротуристов будут проводиться экскурсии по ферме и производству, мастер-классы. В сувенирной лавке гости смогут приобрести пуховые изделия ручной работы и пряжу из козьего пуха для изготовления собственных работ.Также предполагается организация бесплатных экскурсий для детей-сирот, детей-инвалидов, гостей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.
https://ria.ru/20220905/orenburzhe-1814506200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Оренбургская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Оренбургский фермер Фаниль Аблязов выиграл грант "Агротуризм" Минсельхоза на развитие проекта "Оренбургский пуховый платок – сохраняя традиции", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"На конкурсный отбор проектов "Агротуризм" на 2023 год в Минсельхоз России
поступило 223 заявки из 63 регионов страны. По решению конкурсной комиссии победителями отбора признаны 73 проекта из 50 субъектов РФ, в том числе проект Аблязова, который планируется к реализации на территории села Нежинка Оренбургского района",- передает пресс-служба.
Цель проекта – сохранение и развитие пуховязального промысла в Оренбургской области путем приобщения туристов к истории и традициям создания Оренбургского пухового платка.
Сейчас фермерское хозяйство представляет собой "фабрику" с полным циклом производства: от разведения настоящих оренбургских пуховых коз на собственных фермах, классификации пуха во время чески козы, переработки, пропаривания, прядения до вязания изделий вручную. Численность коз в хозяйстве насчитывает порядка полутора тысяч голов. Весь объем произведенного сырья передается в производство потребительского кооператива "Оренбургские пуховницы".
В рамках реализации проекта для агротуристов будут проводиться экскурсии по ферме и производству, мастер-классы. В сувенирной лавке гости смогут приобрести пуховые изделия ручной работы и пряжу из козьего пуха для изготовления собственных работ.
Также предполагается организация бесплатных экскурсий для детей-сирот, детей-инвалидов, гостей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.