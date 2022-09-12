https://ria.ru/20220912/grant-1816132791.html

Оренбуржец выиграл грант Минсельхоза на развитие агропроекта

Оренбуржец выиграл грант Минсельхоза на развитие агропроекта - РИА Новости, 12.09.2022

Оренбуржец выиграл грант Минсельхоза на развитие агропроекта

Оренбургский фермер Фаниль Аблязов выиграл грант "Агротуризм" Минсельхоза на развитие проекта "Оренбургский пуховый платок – сохраняя традиции", сообщает... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:04

2022-09-12T12:04

2022-09-12T12:04

оренбургская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Оренбургский фермер Фаниль Аблязов выиграл грант "Агротуризм" Минсельхоза на развитие проекта "Оренбургский пуховый платок – сохраняя традиции", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."На конкурсный отбор проектов "Агротуризм" на 2023 год в Минсельхоз России поступило 223 заявки из 63 регионов страны. По решению конкурсной комиссии победителями отбора признаны 73 проекта из 50 субъектов РФ, в том числе проект Аблязова, который планируется к реализации на территории села Нежинка Оренбургского района",- передает пресс-служба.Цель проекта – сохранение и развитие пуховязального промысла в Оренбургской области путем приобщения туристов к истории и традициям создания Оренбургского пухового платка.Сейчас фермерское хозяйство представляет собой "фабрику" с полным циклом производства: от разведения настоящих оренбургских пуховых коз на собственных фермах, классификации пуха во время чески козы, переработки, пропаривания, прядения до вязания изделий вручную. Численность коз в хозяйстве насчитывает порядка полутора тысяч голов. Весь объем произведенного сырья передается в производство потребительского кооператива "Оренбургские пуховницы".В рамках реализации проекта для агротуристов будут проводиться экскурсии по ферме и производству, мастер-классы. В сувенирной лавке гости смогут приобрести пуховые изделия ручной работы и пряжу из козьего пуха для изготовления собственных работ.Также предполагается организация бесплатных экскурсий для детей-сирот, детей-инвалидов, гостей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.

https://ria.ru/20220905/orenburzhe-1814506200.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)