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На Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.09.2022
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На Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Белоруссией
На Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.09.2022
На Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Белоруссией
Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками, решения вопросов наследства, налаживания РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:56
2022-09-12T22:03
в мире
владимир зеленский
украина
россия
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками, решения вопросов наследства, налаживания культурных и экономических связей появилась в понедельник на сайте Владимира Зеленского.Власти Украины после начала российской спецоперации объявили о прекращении пропуска через пункты на границе с Россией и Белоруссией."Разрешить пересечение границы Украины с Российской Федерацией, Беларусью для украинских граждан с целью поездки для решения вопросов наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей. Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками — уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?" — говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована 12 сентября, она набрала пока десять голосов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:56 12.09.2022 (обновлено: 22:03 12.09.2022)
 
На Украине попросили разрешить пересекать границы с Россией и Белоруссией

На Украине появилась петиция о разрешении пересекать границы с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками, решения вопросов наследства, налаживания культурных и экономических связей появилась в понедельник на сайте Владимира Зеленского.
Власти Украины после начала российской спецоперации объявили о прекращении пропуска через пункты на границе с Россией и Белоруссией.
"Разрешить пересечение границы Украины с Российской Федерацией, Беларусью для украинских граждан с целью поездки для решения вопросов наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей. Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками — уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?" — говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована 12 сентября, она набрала пока десять голосов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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