https://ria.ru/20220912/gnesinka-1816198954.html

"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать

"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать - РИА Новости, 12.09.2022

"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать

На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:34

2022-09-12T14:34

2022-09-12T14:34

культура

новости культуры

российская академия музыки имени гнесиных

луганская народная республика

музыка

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашения о сотрудничестве между вузами, сообщает пресс-служба "Гнесинки".В документе определяются векторы взаимодействия учреждений. В частности, преподаватели Гнесинки проведут курсы повышения квалификации для педагогов Луганской академии культуры и искусств."РАМ им. Гнесиных окажет методическую помощь в проектировании программ ассистентуры-стажировки и сетевой реализации программ высшего образования. Также стороны договорились об организации творческих школ в Луганской академии с мастер-классами, открытыми уроками и концертами. Кроме того, обсуждался вопрос о членстве Луганской академии в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений", — уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220906/teatr-1814844525.html

луганская народная республика

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, луганская народная республика, музыка