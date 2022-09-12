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"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать - РИА Новости, 12.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220912/gnesinka-1816198954.html
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать - РИА Новости, 12.09.2022
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать
На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:34
2022-09-12T14:34
культура
новости культуры
российская академия музыки имени гнесиных
луганская народная республика
музыка
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашения о сотрудничестве между вузами, сообщает пресс-служба "Гнесинки".В документе определяются векторы взаимодействия учреждений. В частности, преподаватели Гнесинки проведут курсы повышения квалификации для педагогов Луганской академии культуры и искусств."РАМ им. Гнесиных окажет методическую помощь в проектировании программ ассистентуры-стажировки и сетевой реализации программ высшего образования. Также стороны договорились об организации творческих школ в Луганской академии с мастер-классами, открытыми уроками и концертами. Кроме того, обсуждался вопрос о членстве Луганской академии в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений", — уточняет пресс-служба.
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новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, луганская народная республика, музыка
Культура, Новости культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных, Луганская Народная Республика, Музыка
14:34 12.09.2022
 
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать

"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРоссийская Академия музыки имени Гнесиных
Российская Академия музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашения о сотрудничестве между вузами, сообщает пресс-служба "Гнесинки".
В документе определяются векторы взаимодействия учреждений.
В частности, преподаватели Гнесинки проведут курсы повышения квалификации для педагогов Луганской академии культуры и искусств.
"РАМ им. Гнесиных окажет методическую помощь в проектировании программ ассистентуры-стажировки и сетевой реализации программ высшего образования. Также стороны договорились об организации творческих школ в Луганской академии с мастер-классами, открытыми уроками и концертами. Кроме того, обсуждался вопрос о членстве Луганской академии в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений", — уточняет пресс-служба.
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