https://ria.ru/20220912/gnesinka-1816198954.html
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать - РИА Новости, 12.09.2022
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать
На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:34
2022-09-12T14:34
2022-09-12T14:34
культура
новости культуры
российская академия музыки имени гнесиных
луганская народная республика
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45075/68/450756894_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_f1ec956e396ca5c2f14d0b830304c1b3.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашения о сотрудничестве между вузами, сообщает пресс-служба "Гнесинки".В документе определяются векторы взаимодействия учреждений. В частности, преподаватели Гнесинки проведут курсы повышения квалификации для педагогов Луганской академии культуры и искусств."РАМ им. Гнесиных окажет методическую помощь в проектировании программ ассистентуры-стажировки и сетевой реализации программ высшего образования. Также стороны договорились об организации творческих школ в Луганской академии с мастер-классами, открытыми уроками и концертами. Кроме того, обсуждался вопрос о членстве Луганской академии в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений", — уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220906/teatr-1814844525.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45075/68/450756894_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_2aa66468b9467fe2056fb5597aeb2816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, луганская народная республика, музыка
Культура, Новости культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных, Луганская Народная Республика, Музыка
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств будут сотрудничать
"Гнесинка" и Луганская академия культуры и искусств подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На встрече ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского Валерия Филиппова было подписано соглашения о сотрудничестве между вузами, сообщает пресс-служба "Гнесинки".
В документе определяются векторы взаимодействия учреждений.
В частности, преподаватели Гнесинки проведут курсы повышения квалификации для педагогов Луганской академии культуры и искусств.
"РАМ им. Гнесиных окажет методическую помощь в проектировании программ ассистентуры-стажировки и сетевой реализации программ высшего образования. Также стороны договорились об организации творческих школ в Луганской академии с мастер-классами, открытыми уроками и концертами. Кроме того, обсуждался вопрос о членстве Луганской академии в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений", — уточняет пресс-служба.