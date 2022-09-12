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На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа - РИА Новости, 12.09.2022
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На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа - РИА Новости, 12.09.2022
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа
На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:14
2022-09-12T15:14
экономика
германия
в мире
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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.В этой связи до 23 сентября включительно в Редене не будет закачки газа.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
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экономика, германия, в мире
Экономика, Германия, В мире
15:14 12.09.2022
 
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа

На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа из-за ремонтных работ

© Фото : ПАО "Газпром"ПХГ "Реден" в Германии
ПХГ Реден в Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
ПХГ "Реден" в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.
"Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 87,95%. Уровень хранилища в Редене составляет 74,06%. Ремонтные работы на газохранилище в Редене будут проводиться до 24 сентября. Это плановая мера", - отметил регулятор.
В этой связи до 23 сентября включительно в Редене не будет закачки газа.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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