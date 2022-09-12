https://ria.ru/20220912/gaz-1816238303.html

На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа

На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа - РИА Новости, 12.09.2022

На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа

На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:14

2022-09-12T15:14

2022-09-12T15:14

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в мире

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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.В этой связи до 23 сентября включительно в Редене не будет закачки газа.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815953958.html

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экономика, германия, в мире