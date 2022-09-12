https://ria.ru/20220912/gaz-1816238303.html
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа - РИА Новости, 12.09.2022
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа
На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:14
2022-09-12T15:14
2022-09-12T15:14
экономика
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746119151_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_724f0bc7d355191c4c7ba40af552aac4.jpg
БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. На крупнейшем в Германии газохранилище "Реден" будут проводиться плановые работы до 24 сентября, закачку газа в этой связи приостановят, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.В этой связи до 23 сентября включительно в Редене не будет закачки газа.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
https://ria.ru/20220911/gaz-1815953958.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746119151_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2a1b5a5329fc378067bf175c916c96af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, в мире
Экономика, Германия, В мире
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа
На крупнейшем в Германии ПХГ "Реден" приостановят закачку газа из-за ремонтных работ