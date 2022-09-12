https://ria.ru/20220912/gaz-1816208353.html

Испания в августе удвоила закупки российского газа

Испания в августе удвоила закупки российского газа - РИА Новости, 12.09.2022

Испания в августе удвоила закупки российского газа

Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в то время как импорт этого сырья из... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:26

2022-09-12T14:26

2022-09-12T14:26

экономика

цены на нефть

испания

алжир (провинция)

россия

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МАДРИД, 12 сен - РИА Новости. Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в то время как импорт этого сырья из Алжира, традиционно крупного поставщика газа в королевство, снизился на 34,8%, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник испанской энергетической компанией Enagas.В частности, Испания в минувшем месяце купила 4 505 гигаватт-часов российского природного газа по сравнению с 2 228 гигаватт-часами в августе 2021 года. В то же время из Алжира было импортировано 9 127 гигаватт-часов против 13 397 годом ранее. Что касается удельного веса каждой страны в общем объеме импорта природного газа Испанией в августе 2022 года, то на долю США пришлось 26,5% поставок, на долю Алжира - 24%, Нигерии - 15,3%, Франции - 12,3%. Россия заняла пятое место среди основных поставщиков страны (11,8%).Закупки природного газа Испанией за первые восемь месяцев года выросли на 13,89% в годовом исчислении, составив 301 498 гигаватт-часов.Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.

https://ria.ru/20220912/oon-1816140967.html

испания

алжир (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, испания, алжир (провинция), россия