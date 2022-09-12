https://ria.ru/20220912/gaz-1816185753.html
Цены на газ в Европе упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.09.2022
Цены на газ в Европе упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, теряют более 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:52
2022-09-12T13:52
2022-09-12T14:03
европа
природный газ
в мире
газпром
россия
северный поток
цены
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, теряют более 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров (-3%). Стоимость газа в 13.35 мск опустилась до 1972,2 доллара (-8,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2152 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220912/gaz-1816167186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, природный газ, в мире, газпром, россия, северный поток, цены
Европа, Природный газ, В мире, Газпром, Россия, Северный поток, Цены
13:52 12.09.2022 (обновлено: 14:03 12.09.2022)
Цены на газ в Европе упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа упали ниже 2000 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, теряют более 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров (-3%). Стоимость газа в 13.35 мск опустилась до 1972,2 доллара (-8,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2152 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России
. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома
" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток
" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60.
Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.
Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.