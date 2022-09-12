https://ria.ru/20220912/gaz-1816167186.html

В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому"

В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому" - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому"

Кремль "не берется гадать", как отразится на общих поставках поданный "Нафтогазом" Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа, поставляемого... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:15

2022-09-12T13:15

2022-09-12T13:23

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кремль "не берется гадать", как отразится на общих поставках поданный "Нафтогазом" Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину, никаких оснований для отключения газа не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее украинский "Нафтогаз" инициировал иск к "Газпрому" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину - сегодня там работает только одна точка входа. Компания подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже (Франция)."Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках", - сказал он.Песков напомнил, что Украина "уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно"."Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить", - резюмировал Песков.

https://ria.ru/20220910/gaz-1815874030.html

https://ria.ru/20220912/oon-1816140967.html

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Владимир Лаврентьев

украина, россия, газпром, природный газ, нафтогаз украины, в мире, дмитрий песков