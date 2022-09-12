https://ria.ru/20220912/gaz-1816167186.html
В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому"
В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому" - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому"
Кремль "не берется гадать", как отразится на общих поставках поданный "Нафтогазом" Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа, поставляемого... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:15
2022-09-12T13:15
2022-09-12T13:23
украина
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газпром
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нафтогаз украины
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кремль "не берется гадать", как отразится на общих поставках поданный "Нафтогазом" Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину, никаких оснований для отключения газа не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее украинский "Нафтогаз" инициировал иск к "Газпрому" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину - сегодня там работает только одна точка входа. Компания подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже (Франция)."Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках", - сказал он.Песков напомнил, что Украина "уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно"."Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить", - резюмировал Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, газпром, природный газ, нафтогаз украины, в мире, дмитрий песков
Украина, Россия, Газпром, Природный газ, Нафтогаз Украины, В мире, Дмитрий Песков
13:15 12.09.2022 (обновлено: 13:23 12.09.2022)
В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому"
Песков: в Кремле не берутся гадать, как отразится украинский иск к "Газпрому" на поставках
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кремль "не берется гадать", как отразится на общих поставках поданный "Нафтогазом" Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину, никаких оснований для отключения газа не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинский "Нафтогаз" инициировал иск к "Газпрому" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину - сегодня там работает только одна точка входа. Компания подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате
в Париже (Франция
).
"Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках", - сказал он.
Песков напомнил, что Украина "уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно".
"Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить", - резюмировал Песков.