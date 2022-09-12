https://ria.ru/20220912/gaz-1816100387.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились на три процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на три процента - РИА Новости, 12.09.2022

Биржевые цены на газ в Европе снизились на три процента

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели снижаются на 3%, держатся чуть ниже 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:49

2022-09-12T09:49

2022-09-12T09:49

экономика

европа

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели снижаются на 3%, держатся чуть ниже 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров (-3%). Котировки в первые минуты торговой сессии продолжают оставаться на этом уровне. Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2152 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/bolgariya-azerbaydzhan-1815994910.html

https://ria.ru/20220911/gaz-1815992809.html

европа

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, россия, газпром, северный поток